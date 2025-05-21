Надзвуковий літак NASA "полетів", не відриваючись від землі: у чому його унікальність (відео)

Інженери з NASA провели випробування польоту на крейсерській швидкості надзвукового літака X-59 і без виходу з ангара.

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Про це пише Space.

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"Тихий" надзвуковий літак

Надзвуковий літак X-59 від NASA був розроблений компанією Lockheed Martin. Завдяки своїй конструкції він може не створювати гучного шуму, що досягає землі, коли надзвукові літаки долають звуковий бар'єр, тобто летять швидше за швидкість звуку.

Оскільки звукові удари є руйнівними, надзвукові польоти заборонені над населеними районами в США. Таким чином, "тихий" літак X-59 має продемонструвати, що майбутні пасажирські надзвукові літаки зможуть літати між містами США, не створюючи гучного шуму.

Нагадуємо, що швидкість звуку становить 1225 км/год і наразі подолати швидкість звуку можуть лише військові літаки. Нові пасажирські надзвукові літаки наразі створюють кілька приватних компаній у США, адже з 2003 року, коли закінчилася експлуатація надзвукового літака "Конкорд", такі літаки не використовуються для перевезення пасажирів.

Надзвуковий літак X-59 має довжину 30 метрів і розмах крил 9 метрів. Він оснащений двигуном General Electric F-414, який дасть змогу літаку розвивати максимальну швидкість 1590 км/год і літати з крейсерською швидкістю 1510 км/год на висоті 16 800 метрів.

Надзвуковий літак X-59 Фото: solar-system

Політ надзвукового літака X-59 не відриваючись від землі

Інженери NASA провели випробування польоту X-59 на крейсерській швидкості, коли він перебував в ангарі на об'єкті Lockheed Martin у Каліфорнії. Ідея випробувань полягала в тому, щоб дати команду системам літака і бортовому комп'ютеру функціонувати так, ніби він летить.

Під час випробувань інженери ввімкнули більшість систем літака, але залишили двигун вимкненим. Бортовий комп'ютер, як і раніше, контролював управління X-59, реагуючи на вхідні дані, що імітують зміни висоти, швидкості, температури або працездатності його різних систем. Також інженери імітували різні технічні проблеми в роботі літака, щоб подивитися, як бортовий комп'ютер реагує на проблеми.

Інженери NASA провели випробування польоту X-59 на крейсерській швидкості, коли він перебував в ангарі на об'єкті Lockheed Martin у Каліфорнії Фото: solar-system

Таке випробування відоме, як випробування "залізного птаха", назване так через просту металеву раму, на якій встановлюють, під'єднують і перевіряють моделі систем літака. Оскільки X-59 є унікальним у своєму роді, інженери вирішили, що краще і дешевше використовувати сам літак. Таким чином, випробування було названо випробуванням "алюмінієвого птаха", оскільки це основний метал, з якого виготовлено літак X-59.

Коли NASA завершить наземні випробування і перевірить готовність літака X-59 до польоту, розпочнуться льотні випробування пізніше цього року. Після завершення першого етапу льотних випробувань NASA відправить надзвуковий літак X-59 над деякими населеними районами США, щоб зібрати дані про реакцію населення на політ і з'ясувати, наскільки тихими є ударні хвилі, що сприймаються людиною, під час надзвукового польоту.

Найшвидші літаки у світі

Абсолютним рекордсменом за швидкістю польоту серед усіх літаків, які були створені, є безпілотний експериментальний літак NASA X-43. У 2004 році його використовували для тестування гіперзвукових польотів з використанням прямоточного повітряно-реактивного двигуна. Цей літак досяг швидкості 11 230 км/год.

Найшвидшим пілотованим літаком є Lockheed SR-71 Blackbird. Цей стратегічний розвідувальний літак ВПС США. Його максимальна швидкість становить 3 529 км/год. Він був виведений з експлуатації в 1998 році.

Найшвидшим пасажирським літаком був "Конкорд", який досягав швидкості понад 2100 км/год, але був виведений з експлуатації у 2003 році. Тобто це був надзвуковий пасажирський літак.

Надзвуковий пасажирський літак "Конкорд" — надзвуковий пасажирський літак Фото: Wikipedia

Сучасні звичайні пасажирські літаки, такі як Boeing 747 і Airbus A380, літають на крейсерській швидкості приблизно 900-1040 км/год.

Але є ще літак Bombardier Global 8000, який є бізнес-джетом (призначений для перевезення невеликої кількості пасажирів) і це на сьогоднішній день найшвидший цивільний літак, що може летіти швидше за швидкість звуку. Але його крейсерська швидкість становить 1152 км/год, як уже писав Фокус.

Фокус ще писав про те, що американська компанія створила новий двигун для надзвукових літаків, який дасть змогу набирати надзвукову швидкість відразу ж після зльоту літака.

Також Фокус писав про те, що блискавки на схожих на Землю планетах інші і це проблема для позаземного життя. Для створення життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо, можуть знадобитися блискавки, адже це одне з небагатьох джерел енергії, необхідних для створення складних хімічних сполук.