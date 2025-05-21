Погані новини для позаземного життя: блискавки на схожих на Землю планетах інші і це проблема

Для створення життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо, можуть знадобитися блискавки, адже це одне з небагатьох джерел енергії, необхідних для створення складних хімічних сполук. Блискавки, як показало дослідження, можуть виникати на схожих на Землю планетах, але вони не такі, як наші, а тому створюють деякі проблеми для того, щоб інші світи могли бути придатними для життя.

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Дослідження опубліковано в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пише Space.

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Блискавки можуть допомогти створити життя

Блискавки, тобто електричні розряди, які супроводжуються громом, виникають у хмарах під час такого атмосферного явища, як гроза. Температура блискавки може сягати майже 28 000 градусів Цельсія. Цього достатньо для руйнування молекул газів в атмосфері та для того, щоб створити нові хімічні сполуки. Наприклад, зараз на Землі блискавки молекули азоту та кисню і створюють оксид азоту.

Мільярди років тому на Землі, ще до того, як в атмосфері підвищився рівень кисню через фотосинтез, блискавки могли відігравати вирішальну роль у створенні багатьох пребіотичних сполук, які є молекулами, що утворюють будівельні блоки білків.

Блискавки, тобто електричні розряди, які супроводжуються громом, виникають у хмарах під час такого атмосферного явища, як гроза Фото: space.com

Схожа на Землю планета біля найближчої зірки

Вчені не знають, чи існує позаземне життя на планетах за межами Сонячної системи і ще потрібно знайти максимально схожу на Землю планету, яка б оберталася на правильній орбіті навколо зірки, схожої на Сонце. Але навколо найближчої до нас зірки під назвою Проксима Центавра, яка розташована на відстані 4 світлових роки, обертається кам'яниста планета Проксима Центавра b. Ця планета має майже такий самий розмір, як і Земля, і обертається навколо своєї зірки на відстані, яка дозволяє підтримувати рідку воду на поверхні. Вода — це ключовий компонент для створення життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо.

Але зірка Проксима Центавра є червоним карликом, найпоширенішим типом зірок у нашій галактиці Чумацький Шлях. Це означає, що вона менша за Сонце за розміром і виділяє менше випромінювання і тепла. При цьому планета Проксима Центавра b обертається навколо зірки так близько, що рік там становить лише 11 земних днів. Рік на Землі триває 365 днів. Також учені вважають, що ця кам'яниста планета завжди обернена до Землі тільки одним боком, як Місяць звернений до Землі.

Найближча до нас зірка Проксима Центавра Фото: NASA

На нашій планеті різноманітна погода робить появу гроз дуже частим явищем, а тому щосекунди по всьому світу виникає приблизно 100 ударів блискавок. Але чи можуть блискавки виникати на таких планетах, як Проксима Центавра b? Щоб відповісти на це запитання, вчені створили моделювання планети, яка завжди звернена до своєї зірки лише однією стороною. Вчені виявили, що на таких планетах можуть виникати і грози, і блискавки у великих кількостях, але вони сильно відрізняються від земних.

Як показало моделювання, якщо планета має тоншу атмосферу і в 4 рази менший тиск, ніж на Землі, то в таких світах виникає лише кілька ударів блискавок на секунду. Якщо планети мають атмосферний тиск у 10 разів більший, ніж на Землі, то це заважає утворенню грозових хмар і тоді виникає лише один удар блискавки кожні кілька хвилин.

На планетах, які звернені до своєї зірки завжди одним боком, тепло від зірки потрапляє тільки на один, освітлений бік. Потім це тепло переносять сильні вітри і на інший бік планети, кажуть учені. Таким чином на таких планетах різноманітна погода існує тільки на одному боці, який звернений до зірки. І удари блискавок, як показало моделювання, виникають тільки там. Але в деяких випадках блискавки виникають на межі між освітленим і темним боком планети.

За словами вчених, це не означає, що такі блискавки можуть допомогти зародженню позаземного життя. Удари блискавок трапляються рідко, а отже їх може бути недостатньо для утворення достатньої кількості пребіотичних хімічних сполук. З іншого боку, всі блискавки здебільшого виникають на одному боці планети, а він може мати надто високу температуру для підтримки життя.

Скільки часу потрібно летіти до планети Проксима Центавра b?

Для того, щоб з'ясувати, чи може існувати життя на планеті Проксима Центавра b необхідно відправити до неї космічний апарат. Навіть якби люди навчилися створити двигуни, що дають змогу літати зі швидкістю світла (300 000 км/год), то такий зонд досяг би найближчої зірки не раніше, ніж через 4 роки. Але з урахуванням наявних технологій це неможливо.

Навіть найшвидший космічний апарат в історії, сонячний зонд "Паркер", який досягає швидкості 692 000 км/год під час дослідження Сонця, зміг би долетіти до Проксима Центавра b за приблизно 6600 років. Як уже писав Фокус, сонячний зонд "Паркер" зміг знову зазирнути в атмосферу Сонця і зібрав цінні дані.

Сонячний зонд "Паркер" Фото: NASA

Також Фокус писав про те, що всередині об'єкта NASA, де вижити неможливо, вчені виявили 26 невідомих живих істот. Чисті приміщення NASA, які використовуються для підготовки космічних апаратів до запусків у космос, виявилися не такими вже чистими, як вважалося.

Ще Фокус писав про те, що нещодавно виявлений новий астероїд розміром з будинок наближається до нашої планети зі швидкістю понад 41 000 км/год.