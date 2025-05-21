Його щойно виявили: астероїд розміром із будинок летить до Землі, що відомо (відео)

Учені лише два дні тому виявили новий великий астероїд, і він уже ввечері в середу, 21 травня, наблизиться до Землі на дуже близьку відстань за космічними мірками.

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Про це пише Space.

Астрономи 19 травня виявили новий астероїд, який отримав назву 2025 KF, розмір якого оцінюють у 10-25 метрів. Для порівняння висота 9-поверхового будинку становить приблизно 25 метрів.

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Траєкторія польоту астероїда 2025 KF

Розрахунки вчених показують, що новий астероїд летить зі швидкістю понад 41 000 км/год і о 20:30 за Києвом у середу, 21 травня, пролетить повз Землю на відстані приблизно 115 000 км. Це приблизно третина відстані між нашою планетою і Місяцем, але це вважається близько за космічними мірками.

Близький проліт астероїда має пройти найближче до південного полярного регіону Землі, після чого астероїд полетить далі, щоб облетіти Сонце, маючи довгу орбіту обертання навколо нашої зірки.

За словами вчених, астероїд 2025 KF не повинен впасти на Землю, а тому не вважається потенційно небезпечним. Також він не повинен врізатися в Місяць і пролетить повз супутник Землі на відстані понад 226 000 км.

Навіть якби астероїд 2025 KF впав на Землю, то через свій відносно невеликий розмір порівняно з деякими іншими космічними каміннями, він би згорів в атмосфері. Таким чином він не зміг би завдати шкоди людям та інфраструктурі.

За словами вчених, астероїд 2025 KF не повинен впасти на Землю, а тому не вважається потенційно небезпечним Фото: wikipedia

З 1998 року NASA почало стежити за потенційно небезпечними навколоземними астероїдами і відтоді було виявлено приблизно 40 000 космічних каменів. Щороку на близькій відстані від Землі пролітають десятки астероїдів розміром у кілька метрів, а іноді й більше.

Дійсно небезпечними для Землі, тобто ті, що можуть завдати шкоди людям, вважаються 4700 навколоземних астероїдів. Але розрахунки показують, що існує дуже маленька ймовірність зіткнення астероїда із Землею в цьому столітті.

Але астероїди можуть змінити свою траєкторію польоту під впливом гравітації Землі, а також унаслідок зіткнення з іншими каменями в космосі. Тому вчені продовжують постійно спостерігати за навколоземними астероїдами і навіть відкривають нові, як це сталося з 2025 KF.

Варто зазначити, що зближення астероїда 2025 KF із Землею не поб'є рекорд найближчого прольоту космічного каменю з усіх відомих. Астероїд 2020 QG 2020 року пролетів повз Землю на відстані всього 2950 км. На такій відстані навколо Землі обертаються деякі супутники.

Нагадуємо, що вчені вважають небезпечними для нас ті астероїди, що мають розмір понад 100 метрів і перебувають на відстані не більше 7,5 млн км від Землі. Будь-який із цих каменів може врізатися в нашу планету.

Як уже писав Фокус, найбільший астероїд у головному поясі астероїдів між Марсом і Юпітером під назвою Веста є уламком планети, як вважають учені.

Також Фокус писав про те, що в 2029 році на відстані 32 000 км від Землі має пролетіти астероїд Апофіс, який ще раніше вважався дуже небезпечним для нашої планети. Вчені припускали, що він може врізатися в Землю і завдати серйозної шкоди.