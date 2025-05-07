Найбільший астероїд Сонячної системи є уламком планети: якої саме (фото)

Астероїд Веста може бути величезним шматком планети, який відірвався від неї і полетів у космос після колосального зіткнення 4,5 млрд років тому. Але яка саме планета це могла бути, поки що залишається загадкою.

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Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише Space.

Вчені провели новий аналіз даних, отриманих космічним апаратом Dawn, який вивчав астероїд Веста з 2011 по 2012 роки, і дійшли висновку, що це шматок планети. Якщо це так, то результати дослідження показують, що Веста не може бути об'єктом, який не став звичайною планетою 4,5 млрд років тому. У ранній історії Сонячної системи планети формувалися шляхом зіткнень протопланет і накопичення маси.

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Веста є найбільшим астероїдом у головному поясі астероїдів, розташованому між Марсом і Юпітером і вважається найбільшим астероїдом Сонячної системи. Ширина Вести становить 525 км.

Початковий аналіз даних космічного апарату Dawn показав, що астероїд Веста має різні шари, тобто складається з кори, мантії та металевого ядра, як наша Земля. Такий поділ на шари відбувається, коли об'єкт має високу температуру, що дає змогу важким хімічним елементам опускатися в центр, як це сталося 4,5 млрд років тому в Землі та інших кам'янистих планет Сонячної системи, тобто Марса, Венери та Меркурія.

Астрономи заново вивчили гравітацію і обертання Вести, щоб визначити її внутрішню структуру і з'ясували, що насправді цей об'єкт не містить ядра, а отже, найімовірніше, є однорідним.

Астероїд Веста Фото: solar-system

Веста робить повний оберт навколо своєї осі всього за 5 земних годин. Температура на поверхні астероїда Веста, як показали минулі дані, змінюється в діапазоні від мінус 103 до мінус 3 градуси Цельсія.

Але на поверхні Вести знаходяться вулканічні породи, а вулканічна активність створює необхідне тепло для того, щоб розділити такі об'єкти на шари. Тобто важкі хімічні елементи повинні були опуститися в центр і створити ядро, але цього не сталося.

У астрономів поки що є дві робочі версії, які пояснюють справжню природу Вести, хоча одна з них є кращою.

Вчені припускають, що в далекому минулому у Вести міг початися процес поділу на шари, але потім він припинився. Можливо, вулканічна активність була негідно сильною, щоб підтримувати внутрішню частину Вести теплою досить довго, щоб вона набула різних шарів. Але ця гіпотеза не підтверджується аналізом метеоритів, які точно відкололися від Вести.

Тому астрономи вважають, що найімовірнішою гіпотезою, яка пояснює природу Вести, є та, згідно з якою цей астероїд внаслідок ударної події був вирваний зі справжньої планети мільярди років тому. Та планета могла мати сильний вулканізм, що й пояснює наявність вулканічних порід на Весті. Але що це за планета, поки що залишається загадкою.

Цілком можливо, що Веста могла бути навіть частиною Землі, яка тільки почала своє формування 4,5 млрд років тому.

Карликова планета Церера Фото: wikipedia

Нагадуємо, що найбільшим об'єктом у головному поясі астероїдів є Церера. Вона вважалася астероїдом, але потім астрономи вирішили, що це карликова планета діаметром 950 км. Другим за розміром астероїдом після Вести є Паллада, який має ширину 512 метрів.

Астероїд Паллада Фото: solar-system

Як уже писав Фокус, найбільша ракета у світі від Ілона Маска злітатиме з нещодавно створеного міста. Компанія SpaceX отримала дозвіл на збільшення кількості запусків своєї важкої ракети-носія Starship, призначеної для польотів на орбіту, і надалі на Місяць і Марс.

Також Фокус писав про те, що експерти визначили зону падіння посадкового модуля, який обертається навколо Землі з 1972 року і мав полетіти на Венеру. Цей апарат впаде на нашу планету вже найближчими днями.