Крупнейший астероид Солнечной системы является обломком планеты: какой именно (фото)

Астероид Веста может быть огромным куском планеты, который оторвался от нее и улетел в космос после колоссального столкновения 4,5 млрд лет назад. Но какая именно планета это могла быть, пока остается загадкой.

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Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет Space.

Ученые провели новый анализ данных, полученных космический аппаратом Dawn, изучавшим астероид Веста с 2011 по 2012 года, и пришли к выводу, что это кусок планеты. Если это так, то результаты исследования показывают, что Веста не может быть объектом, который не стал обычной планетой 4,5 млрд лет назад. В ранней истории Солнечной системы планеты формировались путем столкновений протопланет и накопления массы.

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Веста является самым большим астероидом в главном поясе астероидов, расположенном между Марсом и Юпитером и считается крупнейшим астероидом Солнечной системы. Ширина Весты составляет 525 км.

Первоначальный анализ данных космического аппарата Dawn показал, что астероид Веста имеет разные слои, то есть состоит из коры, мантии и металлического ядра, как наша Земля. Такое разделение на слои происходит, когда объект имеет высокую температуру, что позволяет тяжелым химическим элементам опускаться в центр, как это произошло 4,5 млрд лет назад у Земли и других каменистых планет Солнечной системы, то есть Марса, Венеры и Меркурия.

Астрономы заново изучили гравитацию и вращение Весты, чтобы определить ее внутреннюю структуру и выяснили, что на самом деле этот объект не содержит ядра, а значит скорее всего является однородным.

Астероид Веста Фото: NASA

Веста совершает полный оборот вокруг своей оси всего за 5 земных часов. Температура на поверхности астероида Веста, как показали прошлые данные, меняется в диапазоне от минус 103 до минус 3 градуса Цельсия.

Но на поверхности Весты находятся вулканические породы, а вулканическая активность создает необходимое тепло для того, чтобы разделить такие объекты на слои. То есть тяжелые химические элементы должны были опуститься в центр и создать ядро, но этого не произошло.

У астрономов пока есть две рабочие версии, которые объясняют истинную природу Весты, хотя одна из них является более предпочтительной.

Ученые предполагают, что в далеком прошлом у Весты мог начаться процесс разделения на слои, но затем он прекратился. Возможно, вулканическая активность была недостойно сильной, чтобы поддерживать внутреннюю часть Весты теплой достаточно долго, чтобы она приобрела разные слои. Но эта гипотеза не подтверждается анализом метеоритов, которые точно откололись от Весты.

Поэтому астрономы считают, что более вероятной гипотезой, объясняющей природу Весты, является та, согласно которой этот астероид в результате ударного события был вырван из настоящей планеты миллиарды лет назад. Та планета могла иметь сильный вулканизм, что и объясняет наличие вулканических пород на Весте. Но что это за планета, пока остается загадкой.

Вполне возможно, что Веста могла быть даже частью Земли, которая только начала свое формирование 4,5 млрд лет назад.

Карликовая планета Церера Фото: wikipedia

Напоминаем, что самым большим объектом в главном поясе астероидов является Церера. Она считалась астероидом, но затем астрономы решили, что это карликовая планета диаметром 950 км. Вторым по размеру астероидом после Весты является Паллада, который имеет ширину 512 метров.

Астероид Паллада Фото: NASA

Как уже писал Фокус, самая большая ракета в мире от Илона Маска будет взлетать из недавно созданного города. Компания SpaceX получила разрешение на увеличение количества запусков своей тяжелой ракеты-носителя Starship, предназначенной для полетов на орбиту, и в дальнейшем на Луну и Марс.

Также Фокус писал о том, что эксперты определили зону падения посадочного модуля, который вращается вокруг Земли с 1972 года и должен был полететь на Венеру. Этот аппарат упадет на нашу планету уже в ближайшие дни.