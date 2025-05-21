Плохие новости для внеземной жизни: молнии на похожих на Землю планетах другие и это проблема

Для создания жизни в том виде, в котором мы ее знаем, могут потребоваться молнии, ведь это один из немногих источников энергии, необходимых для создания сложных химических соединений. Молнии, как показало исследование могут возникать на похожих на Землю планетах, но они не такие, как наши, а потому создают некоторые проблемы для того, чтобы другие миры могли быть пригодными для жизни.

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Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет Space.

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Молнии могут помочь создать жизнь

Молнии, то есть электрические разряды, которые сопровождаются громом, возникают в облаках во время такого атмосферного явления, как гроза. Температура молнии может достигать почти 28 000 градусов Цельсия. Этого достаточно для разрушения молекул газов в атмосфере и для того, чтобы создать новые химические соединения. Например, сейчас на Земле молнии молекулы азота и кислорода и создают оксид азота.

Миллиарды лет назад на Земле, еще до того, как в атмосфере повысился уровень кислорода из-за фотосинтеза, молнии могли играть решающую роль в создании многих пребиотических соединений, которые являются молекулами, образующими строительные блоки белков.

Молнии, то есть электрические разряды, которые сопровождаются громом, возникают в облаках во время такого атмосферного явления, как гроза Фото: space.com

Похожая на Землю планета возле ближайшей звезды

Ученые не знают, существует ли внеземная жизнь на планетах вне Солнечной системы и еще нужно найти максимально похожую на Землю планету, которая бы вращалась на правильной орбите вокруг звезды похожей на Солнце. Но вокруг самой близкой к нам звезды под названием Проксима Центавра, которая находится на расстоянии 4 световых год, вращается каменистая планета Проксима Центавра b. Эта планета имеет почти такой же размер, как и Земля и вращается вокруг своей звезды на расстоянии, которое позволяет поддерживать жидкую воду на поверхности. Вода – это ключевой компонент для создания жизни в том виде, в котором мы ее знаем.

Но звезда Проксима Центавра является красным карликом, самым распространенным типом звезд в нашей галактике Млечный Путь. Это означает, что она меньше Солнца по размеру и выделяет меньше излучения и тепла. При этом планета Проксима Центавра b вращается вокруг звезды так близко, что год там составляет всего 11 земных дней. Год на Земле длится 365 дней. Также ученые считают, что эта каменистая планета всегда обращена к Земле только одной стороной, как Луна обращена к Земле.

Ближайшая к нам звезда Проксима Центавра Фото: NASA

На нашей планете разнообразная погода делает появление гроз очень частым явлением, а потому каждую секунду по всему миру возникает примерно 100 ударов молний. Но могут ли молнии возникать на таких планетах, как Проксима Центавра b? Чтобы ответить на этот вопрос ученые создали моделирование планеты, которая всегда обращена к своей звезде только одной стороной. Ученые обнаружили, что на таких планетах могут возникать и грозы, и молнии в больших количествах, но они сильно отличаются от земных.

Как показало моделирование, если планета имеет более тонкую атмосферу и в 4 раза меньшее давление, чем на Земле, то в таких мирах возникает всего несколько ударов молний в секунду. Если планеты имеют атмосферное давление в 10 раз больше, чем на Земле, то это мешает образованию грозовых облаков и тогда возникает всего один удар молнии каждые несколько минут.

На планетах, которые обращены к своей звезде всегда одной стороной тепло от звезды попадает только на одну, освещенную сторону. Затем это тепло переносят сильные ветры и на другую сторону планеты, говорят ученые. Таким образом на таких планетах разнообразная погода существует только на одной стороне, которая обращена к звезде. И удары молний, как показало моделирование, возникают только там. Но в некоторых случаях молнии возникают на границе между освещенной и темной стороной планеты.

По словам ученых, это не означает, что такие молнии могут помочь зарождению внеземной жизни. Удары молний случаются редко, а значит их может быть недостаточно для образования достаточного количества пребиотических химических соединений. С другой стороны, все молнии в основном возникают на одной стороне планеты, а она может иметь слишком высокую температуру для поддержания жизни.

Сколько времени нужно лететь к планете Проксима Центавра b?

Для того, чтобы выяснить, может ли существовать жизнь на планете Проксима Центавра b необходимо отправить к ней космический аппарат. Даже если бы люди научились создать двигатели, позволяющие летать со скоростью света (300 000 км/ч), то такой зонд достиг бы ближайшей звезды не раньше, чем через 4 года. Но с учетом существующих технологий это невозможно.

Даже самый быстрый космический аппарат в истории, солнечный зонд "Паркер", который достигает скорости 692 000 км/ч во время исследования Солнца, смог бы долететь до Проксима Центавра b за примерно 6600 лет. Как уже писал Фокус, солнечный зонд "Паркер" смог снова заглянуть в атмосферу Солнца и собрал ценные данные.

Солнечный зонд "Паркер" Фото: NASA

Также Фокус писал о том, что внутри объекта NASA, где выжить невозможно, ученые обнаружили 26 неизвестных живых существ. Чистые помещения NASA, которые используются для подготовки космических аппаратов к запускам в космос оказались не такими уж чистыми, как считалось.

Еще Фокус писал о том, что недавно обнаруженный новый астероид размером с дом приближается к нашей планете со скоростью более 41 000 км/ч.