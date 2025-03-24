Зонд Parker дотянулся до Солнца на скорости 692 000 км/ч: аппарат заглянул в атмосферу звезды

Солнечный зонд в автономном режиме собрал важные данные и вскоре передаст их на Землю.

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Солнечный зонд Parker от NASA успешно завершил свой 23-й близкий пролет мимо Солнца. В этот момент аппарат находился от звезды всего в 6,1 млн км, пишет SciTechDaily.

Команда из NASA также добавляет, что во время последнего пролета аппарат также достиг максимальной скорости в 692 000 км/ч. Таких результатов зонд Parker достиг только единожды во время пролета 24 декабря.

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Во время теперешнего визита к Солнцу, все четыре научных прибора зонда собирали ценные данные из внешней атмосферы Солнца, или как ее иначе называют – короны. Во время таких сближений аппарат работает автономно. Команда из Лаборатории прикладной физики Джонса Хопкинса (APL) ожидает, что Parker передаст собранные данные на Землю уже 25 марта.

Второй самый близкий и быстрый пролет мимо Солнца позволяет аппарату осуществлять революционные научные измерения солнечного ветра и связанной с ним активности.

Ученые все еще изучают данные, которые зонд Parker собрал во время своего первого рекордного сближения со звездой в декабре.

Зонд Parker Solar Probe предназначен для изучения Солнца с очень близкого расстояния. Он был запущен в 2018 году и стал первым аппаратом, который был запущен во внешнюю атмосферу Солнца.

С помощью космического зонда ученые хотят лучше разобраться в природе солнечного ветра, космической погоде и в целом, в различных процесса на Солнце. Дело в том, что все эти факторы могут напрямую влиять на работу спутников, электросети на Земле, а также жизни астронавтов.

Но подобраться так близко к Солнцу остается непростой задачей, поэтому зонд оснащен тепловым экраном, который защищает приборы, когда Parker подходит так близко к звезде.

За свою семилетнюю миссию Parker совершит несколько близких пролетов, собирая данные, которые могут раскрыть давние солнечные тайны.

Напомним, зонд NASA впервые заглянул внутрь выброса плазмы из Солнца. Солнечный зонд "Паркер", который прикоснулся к Солнцу, обнаружил важную особенность в потоке плазмы.