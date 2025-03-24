Зонд Parker дотягнувся до Сонця на швидкості 692 000 км/год: апарат заглянув в атмосферу зірки

Сонячний зонд в автономному режимі зібрав важливі дані та незабаром передасть їх на Землю.

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Сонячний зонд Parker від NASA успішно завершив свій 23-й близький проліт повз Сонце. У цей момент апарат перебував від зірки всього за 6,1 млн км, пише SciTechDaily.

Команда з NASA також додає, що під час останнього прольоту апарат також досяг максимальної швидкості у 692 000 км/год. Таких результатів зонд Parker досяг лише одного разу під час прольоту 24 грудня.

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Під час теперішнього візиту до Сонця, всі чотири наукові прилади зонда збирали цінні дані із зовнішньої атмосфери Сонця, або як її інакше називають — корони. Під час таких зближень апарат працює автономно. Команда з Лабораторії прикладної фізики Джонса Гопкінса (APL) очікує, що Parker передасть зібрані дані на Землю вже 25 березня.

Другий найближчий і найшвидший проліт повз Сонце дає змогу апарату здійснювати революційні наукові вимірювання сонячного вітру і пов'язаної з ним активності.

Вчені все ще вивчають дані, які зонд Parker зібрав під час свого першого рекордного зближення із зіркою в грудні.

Зонд Parker Solar Probe призначений для вивчення Сонця з дуже близької відстані. Він був запущений у 2018 році та став першим апаратом, який був запущений у зовнішню атмосферу Сонця.

За допомогою космічного зонда вчені хочуть краще розібратися в природі сонячного вітру, космічній погоді й загалом у різних процесах на Сонці. Річ у тім, що всі ці фактори можуть безпосередньо впливати на роботу супутників, електромережі на Землі, а також життя астронавтів.

Але підібратися так близько до Сонця залишається непростим завданням, тому зонд оснащений тепловим екраном, який захищає прилади, коли Parker підходить так близько до зірки.

За свою семирічну місію Parker здійснить кілька близьких прольотів, збираючи дані, які можуть розкрити давні сонячні таємниці.

Нагадаємо, зонд NASA вперше зазирнув усередину викиду плазми із Сонця. Сонячний зонд "Паркер", який доторкнувся до Сонця, виявив важливу особливість у потоці плазми.