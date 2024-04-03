Важливе відкриття для фізиків: зонд NASA вперше зазирнув усередину викиду плазми із Сонця (відео)

Сонячний зонд "Паркер", який доторкнувся до Сонця, виявив важливу особливість у потоці плазми.

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Час від часу магнітне поле Сонця викидає в космос величезні потоки плазми, які називаються корональні викиди маси (КВМ). Якщо один такий потік плазми вдарить по Землі, то виникнуть яскраві полярні сяйва і водночас це може порушити роботу енергосистем на планеті та супутників на орбіті. Тепер сонячний зонд "Паркер" уперше в історії зміг зазирнути всередину КВМ, коли той вирвався із Сонця, пише Space.

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Космічний апарат NASA зробив перші у своєму роді спостереження всередині КВМ, коли потік плазми тільки вирвався із Сонця. Те, що він виявив, стало справжнім подарунком для фізиків, які займаються вивченням нашої зірки. Прилад WISPR сонячного зонда "Паркер" зафіксував всередині КВМ чіткі турбулентні вихори.

Ці вихори являють собою нестійкість Кельвіна — Гельмгольца (НКГ), як вважають фізики. За словами вчених, події НКГ виникають щоразу, коли одна ділянка рідини, що швидко рухається, взаємодіє з іншою. На Землі НКГ виникає в хмарах, коли швидкість вітру на одному кінці хмари відрізняється від швидкості вітру на іншому.

Сонячні фізики вважають, що НКГ існує в корональних викидах маси Сонця, оскільки плазма рухається не так, як фоновий сонячний вітер. Але у вчених не було можливості перевірити цю теорію, але завдяки зонду NASA це вдалося.

За словами вчених з Університету Джорджа Мейсона, США, турбулентність у потоці плазми, яка є причиною появи НКГ, відіграє найважливішу роль в управлінні динамікою КВМ, що проходять через сонячний вітер. Розуміння природи цієї турбулентності є ключем до глибшого розуміння еволюції та руху корональних викидів маси.

Сонячний зонд "Паркер" відправили в космос для вивчення Сонця у 2018 році. Завдяки своїй еліптичній орбіті апарату NASA зануриться в корону Сонця ближче, ніж будь-коли. По суті, це перший космічний апарат, який зміг увійти у верхній шар атмосфери нашої зірки на відстань в 11,5 радіусів Сонця від його поверхні. Радіус Сонця становить майже 700 тисяч км.

Але попереду у зонда "Паркер" очікується ще ближчий проліт над поверхнею Сонця. У листопаді цього року апарат NASA використає гравітацію Венери, щоб набрати більшу швидкість, що дасть йому змогу підлетіти до Сонця на відстань у 9,5 радіусів нашої зірки від її поверхні.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, звідки беруться загадкові планети-бродяги. Ці об'єкти блукають Всесвітом на самоті і не обертаються навколо зірок. Але автори дослідження вважають, що спочатку вони все ж були пов'язані із зірками.

Також Фокус писав про те, що уряд США доручив NASA створити узгоджений стандартний час на Місяці. Це необхідно для проведення наукової діяльності, життя астронавтів на супутнику Землі та роботи космічних апаратів. Нагадуємо, що NASA планує висадити астронавтів на Місяці вже за 2 роки і таким чином відбудеться повернення на супутник Землі через більш, ніж півстоліття.