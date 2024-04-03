Важное открытие для физиков: зонд NASA впервые заглянул внутрь выброса плазмы из Солнца (видео)

Солнечный зонд "Паркер", который прикоснулся к Солнцу, обнаружил важную особенность в потоке плазмы.

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Время от времени магнитное поле Солнца выбрасывает в космос огромные потоки плазмы, которые называются корональные выбросы массы (КВМ). Если один такой поток плазмы ударит по Земле, то возникнут яркие полярные сияния и в то же время это может нарушить работу энергосистем на планете и спутников на орбите. Теперь солнечный зонд "Паркер" впервые в истории смог заглянуть внутрь КВМ, когда тот вырвался из Солнца, пишет Space.

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Космический аппарат NASA сделал первые в своем роде наблюдения внутри КВМ, когда поток плазмы только вырвался из Солнца. То, что он обнаружил стало настоящим подарком для физиков, которые занимаются изучением нашей звезды. Прибор WISPR солнечного зонда "Паркер" зафиксировал внутри КВМ четкие турбулентные вихри.

Эти вихри представляют собой неустойчивость Кельвина — Гельмгольца (НКГ), как считают физики. По словам ученых, события НКГ возникают всякий раз, когда один участок быстро движущейся жидкости взаимодействует с другим. На Земле НКГ возникает в облаках, когда скорость ветра на одном конце облака отличается от скорости ветра на другом.

Солнечные физики считают, что НКГ существует в корональных выбросах массы Солнца, поскольку плазма движется не так, как фоновый солнечный ветер. Но у ученых не было возможности проверить эту теорию, но благодаря зонду NASA это удалось.

По словам ученых из Университета Джорджа Мейсона, США, турбулентность в потоке плазмы, которая является причиной появления НКГ, играет важнейшую роль в управлении динамикой КВМ, который проходят через солнечный ветер. Понимание природы этой турбулентности является ключом к более глубокому пониманию эволюции и движения корональных выбросов массы.

Солнечный зонд "Паркер" отправили в космос для изучения Солнца в 2018 году. Благодаря своей эллиптической орбите аппарату NASA погрузится в корону Солнца ближе, чем когда-либо. По сути, это первый космический аппарат, который смог войти в верхний слой атмосферы нашей звезды на расстояние в 11,5 радиусов Солнца от его поверхности. Радиус Солнца составляет почти 700 тысяч км.

Но впереди у зонда "Паркер" ожидается еще более близкий пролет над поверхностью Солнца. В ноябре этого года аппарат NASA использует гравитацию Венеры, чтобы набрать большую скорость, что позволит ему подлететь к Солнцу на расстояние в 9,5 радиусов нашей звезды от ее поверхности.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, откуда берутся загадочные планеты-бродяги. Эти объекты блуждают по Вселенной в одиночестве и не вращаются вокруг звезд. Но авторы исследования считают, что изначально они все же были связаны со звездами.

Также Фокус писал о том, что правительство США поручило NASA создать согласованное стандартное время на Луне. Это необходимо для проведения научной деятельности, жизни астронавтов на спутнике Земли и работы космических аппаратов. Напоминаем, что NASA планирует высадить астронавтов на Луне уже через 2 года и таким образом состоится возвращение на спутник Земли спустя более, чем полвека.