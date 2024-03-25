Солнце пыталось убить плазмой зонд NASA 28 раз: что удалось узнать об этих извержениях (видео)

Солнечный зонд "Паркер" стал первым аппаратом, который смог прикоснуться к Солнцу.

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В августе 2018 года для изучения Солнца NASA отправило в космос солнечный зонд "Паркер". Это первый космический аппарат в истории, который смог прикоснуться к Солнцу и собрать о нашей звезде больше информации, чем все остальные зонды. Авторы нового исследования, опубликованного в издании The Astrophysical Journal, собрали данные, полученные зондом с 2018 по 2022 годы, о корональных выбросах массы, то есть извержениях плазмы на Солнце. Это исследование поможет ученым лучше понять эти выбросы плазмы и то, как они влияют на космическую погоду, пишет Universe Today.

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Хотя солнечный зонд "Паркер" уже почти 6 лет изучает Солнце, ученые собрали и систематизировали доныне за 4 первых года его работы, которые касались изучения корональный выбросов массы (КВМ). В результате были выделены 28 извержений плазмы, с которыми взаимодействовал зонд NASA и проводил их тщательные измерения. Целью исследования было выявить различные аспекты КВМ, в частности, то, как они изменяются по мере удаления от Солнца. Ученые выяснили, что внутренняя магнитная структура КВМ становится более сложной с увеличением расстояния, а напряженность магнитного поля КВМ снижается медленнее, чем предполагалось.

Хотя изучение КВМ относится к области физики Солнца, которая изучает, как функционирует наша звезда, ученые также классифицируют КВМ как часть космической погоды, которая влияет на всю Солнечную систему. КВМ, которые достигаю Земли могут нанести ущерб электронике, особенно спутникам связи и электростанциям на Земле. А также они приводят к появлению впечатляющих полярных сияний на нашей планете. По словам ученых, понимание эволюции КВМ имеет первостепенное значение для понимания космической погоды.

После первого сближения с Солнцем в октябре 2018 года солнечный зонд "Паркер" продолжает бить рекорды, когда приближается к нашей Звезде. Пока что, ближе всего к Солнцу, на расстояние 7,26 млн км, зонду удалось подлететь в сентябре прошлого года. Но в ноябре этого года он должен побить этот рекорд. Он должен приблизиться на расстояние 6,16 млн км.

Главная цель аппарата состоит в изучение процессов в короне Солнца, которые отвечают за появление солнечного ветра, в получении представления о свойствах солнечной плазмы и магнитного поля, а также в получении большего количества информации о частицах дополнительной энергии, излучаемых Солнцем.

Солнечный зонд "Паркер" может так близко подлетать к Солнцу и проходить через потоки плазмы благодаря специальному защитному экрану из углерода толщиной 11,4 см. Этот экран позволяет зонду выдерживать температуру до 1377 градусов Цельсия.

Наблюдения зонда ученые используют для прогнозирования космической погоды, которая оказывает негативное влияние на Землю. Зонд занимается прямыми измерениями КВМ на начальных этапах развития, что предоставляет более точные прогнозы относительно распространения и эволюции КВМ от Солнца до Земли.

Потоки солнечной плазмы часто врезаются в защитное магнитное поле Земли со скоростью от 250 км/с до 3000 км/с, что приводит к появлению полярных сияний и геомагнитных бурь разной мощности.

В то же время, по словам ученых, изучать КВМ очень важно, ведь они имеют решающее значение для существования Солнца.

Как уже писал Фокус, во время ближайшего солнечного затмения на Солнце будут возникать солнечные вспышки и корональные выбросы массы. Также прогнозируется появление огромных солнечных протуберанцев.

Также Фокус писал о том, что телескоп Хаббл раскрыл загадку неудавшихся звезд и астрономы выяснили, почему у них нет "друзей". Большинство звезд во Вселенной имеют компаньонов, но у так называемых неудавшихся звезд их практически нет.