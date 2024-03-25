Полное солнечное затмение в апреле 2024 года: на Солнце будут видны мощные взрывы (фото)

Ученые предполагают, что Солнце вступило в фазу своей самой высокой активности, а потому можно будет увидеть разные взрывные явления.

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8 апреля 2024 года ожидается уникальное полное солнечное затмение, которым в полной мере смогут насладиться лишь несколько миллионов жителей Северной Америки. Тем не менее во время затмения на Солнце могут произойти разные взрывные события, такие как выбросы намагниченной плазмы в виде корональных выбросов массы или же в виде гигантских протуберанцев, то есть петель плазмы, которые уходят в космос на расстояние во много раз превышающее размер Земли, пишет Space.

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Астрономы предполагают, что пик солнечной активности под названием солнечный максимум, который возникает в середине 11-летнего солнечного цикла, уже начался. Поэтому предполагается, что и во время полного солнечного затмения и в течение нескольких дней после него на Солнце можно будет увидеть появление гигантских протуберанцев – петель из плазмы, которые вырываются в космос. Также астрономы считают, что в это же период произойдут и другие явления.

Корональный выброс массы на Солнце

Одно из явлений, которое ожидается во время полного солнечного затмения, а также после него, называется корональный выброс массы. Это закрученная в виде спирали структура, которая находится высоко в атмосфере Солнца. По сути это извержение намагниченной плазмы из короны Солнца, которое отправляет поток намагниченных частиц в космос с огромной скоростью. Этот поток плазмы в течение нескольких часов может быть виден в неподвижном состоянии именно 8 апреля.

Корональный выброс массы на Солнце Фото: NASA

Солнечные вспышки

Солнечные вспышки представляют собой мощный всплеск радиоволн, видимого света, рентгеновского и гамма-излучения на поверхности Солнца, которые улетают в космос со скоростью света и достигают Земли всего за 8 минут. Часто они происходят вместе с корональными выбросами массы.

Но солнечная вспышка будет видна во время полного солнечного затмения всего в течение нескольких минут и будет похожа на протуберанцы из плазмы. Возможно нечто подобное произойдет и позже.

Петля из плазмы вырывается из атмосферы Солнца время полного солнечного затмения Фото: space.com

Гигантские протуберанцы на Солнце

Что касается солнечных протуберанцев, которые могут иметь размер, который превышает размер Земли, могут быть и немного меньше, но все же это по-настоящему огромные петли из плазмы. Как раз во время солнечного максимума они возникают чаще всего. Иногда эти протуберанцы могут оторваться от Солнца и улететь в Солнечную систему.

Но во время полного солнечного затмения, как считают астрономы, если и возникнет такое явление, то оно будет более стационарным, то есть никаких отрывов от поверхности звезды не должно произойти.

Как уже писал Фокус, приверженцы теории панпсихизма считают, что Солнце может думать, то есть у него есть некоторое подобие разума. И наша звезда как раз думает о том, какие извержения должны происходить и как они повлияют на Землю. Хотя на первый взгляд эта теория кажется очень странной, она имеет тысячелетнюю историю и снова нашла тех, кто ее поддерживает.

Также Фокус писал о том, какие бывают галактики, чем они отличаются и является ли наш Млечный Путь чем-то уникальным во Вселенной. Во Вселенной находится огромное количество галактик, и они отличаются друг от друга.