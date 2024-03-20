Захватывающее астрономическое явление: как будет выглядеть солнечное затмение на Луне (фото)

Два предстоящих затмения выглядели бы совсем по-другому, если бы вы находились на поверхности Луны.

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В ночь с воскресенья, 24 марта, на понедельник, 25 марта, произойдет частичное лунное затмение, а менее чем через три недели, 8 апреля, произойдет полное солнечное затмение, когда Луна закроет собой Солнце. Оба затмения лучше всего будут видны на территории США, но вам может быть интересно, как бы выглядели эти астрономические явления, если бы за ними наблюдали не на Земле, а с поверхности Луны, пишет IFLScience.

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Прежде всего, стоит сказать, что на Луне затмения происходят наоборот. Лунное затмение для нас становится солнечным затмением для Луны. И вы можете получить разные впечатления в зависимости от того, что вы надеетесь увидеть, и вашего местоположения. Если говорить о солнечном затмении на Луне, то это означает, что Земля закрывает собой Солнце и такое затмение может быть полным, частичным и полутеневым.

Из-за относительного размера и положения Земли и Солнца наша планета отбрасывает тень особым образом. Тонкий конус, в котором блокируется весь солнечный свет, называется умброй или тенью Земли. Конус большего размера, в котором блокируется только часть солнечного света, называется полутенью.

Во время полутеневого затмения Луна проходит только через полутень. Полная Луна будет выглядеть тусклее, но ее ближняя сторона все еще будет освещена солнечным светом. Это произойдет в ближайшие дни. Во время частичного затмения Луна немного уходит в полную тень. Это означает, что Солнце будет заблокировано частично.

Но самым интересным, вероятно, будет полное лунное затмение. Когда вся Луна оказывается в тени, происходит нечто впечатляющее. Весь солнечный свет, исходящий непосредственно от Солнца, блокируется, но мы обнаруживаем, что тень Земли не черная. Из-за рассеяния солнечного света в атмосфере она имеет красный оттенок, из-за чего поверхность Луны светится этим цветом.

Аппарат NASA Surveyor 3 наблюдал полное солнечное затмение 24 апреля 1967 года с Луны Фото: NASA

Земля намного больше Луны, поэтому ее тень может покрывать всю Луну. Лунное затмение в это воскресенье будет видно от Западной Европы до Восточной Азии. Солнечное затмение охватывает гораздо меньшую территорию Земли. Во время полного солнечного затмения 8 апреля общая длина пути составит около 200 километров, когда затмение будет видно на территории США.

Cолнечное затмение на Земле видимое с борта Международной космической станции Фото: NASA

С поверхности Луны или вообще из космоса солнечное затмение будет выглядеть как темное пятно, движущееся по поверхности Земли со скоростью около 2400 км/час. Если бы вы были на Луне, когда это произошло, вы бы не заметили большой разницы: на ближней стороне Луны была бы 14-дневная ночь, в то время как на Земле легкая тень пересекала бы ее океаны и сушу.

Следующее полное лунное затмение состоится в марте следующего года, а затем будет еще одно в сентябре. Как раз в это время астронавты NASA должны оказаться на орбите вокруг Луны.

Как уже писал Фокус, создана крупнейшая карта сверхмассивных черных дыр во Вселенной. Новая карта состоит из 1,3 млн самых ярких объектов в космосе – квазаров, которые создают сверхмассивные черные дыры.

Также Фокус писал о том, что астрономы подтвердили, что 2000 лет назад ученые древности увидели в небе очень яркую вспышку, которую приняли за появление новой звезды. Но на самом деле такие вспышки происходят очень часто, и они не связаны со звездой, которая считается уже мертвой.