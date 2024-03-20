Более 1 млн объектов. Создана крупнейшая карта сверхмассивных черных дыр во Вселенной (фото)

Новая карта состоит из 1,3 млн самых ярких объектов в космосе – квазаров, которые создают сверхмассивные черные дыры.

Related video

Согласно исследованию, опубликованному в издании The Astrophysical Journal, астрономы создали карту сверхмассивных черных дыр, которая охватывает самый большой объем Вселенной из всех которые когда-либо наносили на карту, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Новая карта сверхмассивных черных дыр, получившая название Quaia, основана на данных полученных космическим телескопом Gaia, который кроме исследования Млечного Пути занимается изучением квазаров. Новая карта содержит 1,3 млн этих самых ярких объектов во Вселенной, некоторые из которых существовали всего через 1,5 млрд лет после Большого взрыва.

Важно

Во Вселенной нет темной материи и она старше в 2 раза: теория бросает вызов модели космологии

Квазар — это ядро активной галактики, где сверхмассивная черная дыра питается колоссальными количествами материи. Эта материя накапливается в аккреционном диске вокруг черной дыры. Этот диск становится настолько плотным, что трение между молекулами газа повышает температуру в этом регионе до миллионов градусов Цельсия, а магнитные поля выбрасывают заряженные частицы из диска в виде мощных струй света. Именно это диск становится настолько ярким, что его видно даже с расстояния в миллиарды световых лет. И пока что неизвестно ни одного объекта, который является более ярким, чем квазары.

Квазар — это ядро активной галактики, где сверхмассивная черная дыра питается колоссальными количествами материи Фото: NASA

По словам ученых, новая карта квазаров представляет собой карту самого большого в истории объема Вселенной. То есть это не каталог с самым большим количеством квазаров, но это каталог с самым большим общим объемом нанесенной на карту Вселенной. Этот объем составляет 7,67 кубических гигапарсеков (1 парсек — это 3,26 световых лет, а гигапарсек — это миллиард парсеков или 25 миллиардов кубических световых лет).

Квазары являются cамыми яркими объектами в космосе, и их можно наблюдать еще в самом начале Вселенной Фото: Live Science

Авторы исследования говорят, что изучение квазаров имеет большое значение для понимания Вселенной. Эволюция квазаров тесно связана с эволюцией их родных галактик, поэтому ученые могут понять, как растут сверхмассивные черные дыры и как формируются массивные галактики.

Галактики с квазарами также окружены темной материей, невидимым веществом, которое составляет 85% всей материи Вселенной. Квазары расположены внутри самых плотных сгустков темной материи во Вселенной. Таким образом, нанося на карту самые яркие объекты во Вселенной, можно нанести на карту и невидимую темную материю, считают ученые. Подобные исследования дают возможность лучше понять, как накапливается темная материя, ведь считается, что ее сгустки влияют на распределение обычной материи во Вселенной.

Новая карта сверхмассивных черных дыр, получившая название Quaia, основана на данных полученных космическим телескопом Gaia. Каждая крошечная точка - это квазар Фото: Live Science

Ученые также сравнили распределение и плотность темной материи на карте с температурными колебаниями в реликтовом излучении, которые отражают распределение и плотность материи, когда Вселенной было всего 379 000 лет. Астрономы обнаружили, что области карты по плотности примерно соответствуют тому, что можно увидеть в реликтовом излучении. Эти результаты дают больше подсказок о том, как крупномасштабные структуры во Вселенной развивались на протяжении всей ее истории.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили крупнейшее сверхскопление галактик во Вселенной. Его диаметр составляет 360 млн световых лет, а масса в 26 квадриллионов раз больше массы Солнца.

Также Фокус писал о том, что другая теория гравитации, которая отличается от того, что сказано в теории относительности Эйнштейна, может полностью изменить представление о космосе.

Напоминаем, что в составе астероида Бенну ученые нашли невиданные на Земле минералы и элементы, необходимые для появления и развития жизни, как уже писал Фокус.