Во Вселенной нет темной материи и она старше в 2 раза: теория бросает вызов модели космологии

Новое исследование утверждает, что темная материя не существует и никогда не существовала, что разрушает стандартную космологическую модель.

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В прошлом году канадский физик-теоретик Раджендра Гупта представил теорию о том, что нашей Вселенной на самом деле не 13,8 млрд лет, как принято считать, а 26,7 млрд лет. Новое исследование физика, представленное в издании The Astrophysical Journal, подтверждает прошлые результаты, но теперь ученый заявляет, что темной материи на самом деле не существует и никогда не существовало, пишет ScienceAlert.

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Новая теория канадского физика предполагает, что одно из важных составляющих нашей Вселенной по сути является на самом деле ненужным компонентом, и может вообще не существует. Эта теория бросает вызов нынешнему пониманию устройства Вселенной и ставит под сомнение надежность стандартной модели космологии.

Канадский физик говорит, что результаты нового исследования подтверждают, что Вселенная на самом деле старше в 2 раза, то есть ей не 13,8 млрд лет, а 26,7 млрд лет. Также он говорит, что Вселенной не нужна темная материя для того, чтобы существовать.

Канадский физик говорит, что результаты нового исследования подтверждают, что Вселенная на самом деле старше в 2 раза, то есть ей не 13,8 млрд лет, а 26,7 млрд лет Фото: NY times

Напоминаем, что согласно стандартной космологической модели, темная материя является веществом, которое не взаимодействует со светом, но имеет важнейшее значение для эволюции Вселенной. Очень многие наблюдения указывают на то, что темная материя существует. По словам Гупта, его результаты указывают на обратное, но это согласуется с наблюдениями за космосом.

Одна из проблем астрономии состоит в том, что ученые видят очень далекие галактики в ранней Вселенной, которые выглядят достаточно зрелыми для столь раннего периода истории космоса и очень массивными. Это значит, что, возможно стандартная модель космологии не верна или же Вселенная на самом деле существует намного дольше, чем принято считать.

Если нынешние космологические модели предполагают, что определенные силы, управляющие взаимодействием частиц, остаются постоянными со временем, то Гупта считает, что они меняются и это влияет на поведение света, который, проходя огромные расстояния, теряет свою энергию. Ученые считает, что расширение Вселенной приходит не из-за темной энергии, а из-за того, что движущие силы Вселенной ослабевают со временем.

Физик считает, что его теория работает в том случае, если отказаться от идеи существования темной материи во Вселенной Фото: Inverse

Свои выводы о том, что Вселенной для существования не нужна темная материя Гупта основывает на модели, которая объединяет две теории о космосе — ковариационные постоянные связи и стареющий свет. Первая касается принципа физики относительно того, какая сила необходима для взаимодействия между частицами и как эти силы ослабевают с течением времени. Вторая касается природы света и того, как он меняется с расстоянием, когда перемещается в космосе. Этот стареющий свет, согласно теории, может объяснить красное смещения, то есть покрасневший свет от очень далеких объектов, тем, что свет теряет свою энергию со временем.

Долгое время считалось, что красное смещение вызвано темной материей и темной энергией, то есть расширение космоса растягивает длины волн света в самый крайний красный участок спектра. Согласно теории канадского физика, красное смещение вызвано ослаблением постоянной связи по мере расширения Вселенной, причем более слабая сила позволяет Вселенной расширяться быстрее.

В то же время физик считает, что его теория работает в том случае, если отказаться от идеи существования темной материи во Вселенной. Исходя из этого физик предполагает, что стандартная модель космологии является несовершенной и необходима новая. Но эта теория все же нуждается в более надежных подтверждениях с помощью новых наблюдений за космосом.

Как уже писал Фокус, астрономы представили ранее невиданную карту центрального двигателя Млечного Пути.

Также Фокус писал о том, что ученые считают, что природу темной материи могут объяснить экзотические условия, возникающие при столкновении двух нейтронных звезд.