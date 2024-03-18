Астрономы представили ранее невиданную карту центрального двигателя Млечного Пути (фото)

Центр Млечного Пути заполнен большим количеством пыли, и это важно для жизненного цикла нашей галактики.

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Авторы нового исследования, опубликованного на сервере препринтов arXiv, получили невиданный ранее вид центрального двигателя в сердце нашей галактики. Новая карта центрального региона Млечного Пути, на создание которой ушло четыре года, раскрывает взаимосвязь между магнитными полями в сердце нашей галактики и структурами холодной пыли, которые находятся там. Эта пыль образует строительные блоки звезд, планет и, в конечном итоге, жизни, какой мы ее знаем. Этот процесс управляется центральным двигателем Млечного Пути, пишет Space.

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В самом сердце Млечного Пути существует регион под названием центральная молекулярная зона, который заполнен пылью массой в 60 млн масс Солнца. Этот резервуар пыли имеет температуру примерно минус 258,2 градуса Цельсия. Это всего на несколько градусов выше абсолютного нуля, температуры, при которой все движение атомов прекращается. В центре Млечного Пути также находится более горячий ионизированный газ, который существует в виде плазмы.

Модель нашей галактики Млечный Путь Фото: space.com

Ученые хотели выяснить как холодная пыль взаимодействует с магнитными полями в центре Млечного Пути, что позволило бы понять, как ориентированы эти магнитные поля. Такая ориентация называется их поляризацией. Для этого астрономы использовали данные Стратосферной обсерватории инфракрасной астрономии (SOFIA).

В результате была создана инфракрасная карта центра Млечного Пути, которая охватывает примерно 500 световых лет. Используя измерения поляризации излучения, выпускаемого пылью, которая ориентирована на магнитные поля, команда сделала вывод о сложной структуре этих магнитных полей. Затем эту информацию наложили на трехцветную карту, на которой показана горячая пыль розового оттенка и холодные облака пыли синего цвета. На изображении также показаны нити, излучающие радиоволны, выделенные желтым цветом.

Невиданный ранее вид магнитных полей в центре Млечного Пути Фото: space.com

По словам ученых, они выяснили, что направления магнитного поля различаются по облакам в центре Млечного Пути и это первый шаг к пониманию того, как магнитное поле, видимое в радиоволнах в крупных организованных нитях, может быть связано с остальной динамикой центра Млечного Пути. Благодаря новой карте ученым удалось увидеть ранее неизвестные регионы в центре нашей галактики.

Авторы исследования говорят, что более четкая картина взаимодействия пыли и магнитных полей позволит лучше понять Млечный Путь и наше место в нем. Результаты также имеют значение и для исследования других галактик, давая представление о том, как пыль и магнитные поля взаимодействуют в центральных двигателях других галактик.

Понимание того, как формируются и развиваются звезды и галактики, является жизненно важной частью истории происхождения жизни, но до сих пор взаимодействие пыли и магнитных полей в этом процессе упускалось из виду, особенно в Млечном Пути.

По словам ученых, центр Млечного Пути и большая часть пространства между звездами заполнены большим количеством пыли, и это важно для жизненного цикла нашей галактики. Астрономы увидели свет, выпускаемый холодной пылью, который создают тяжелые химические элементами, созданные в звездах и рассеянные, когда эти звезды умерли и взорвались.

Как уже писал Фокус, авторы другого исследования считают, что новая физика скрывается в экстремальном явлении в космосе и она может объяснить темную материю.