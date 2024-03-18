Астрономи представили раніше небачену карту центрального двигуна Чумацького Шляху (фото)

Центр Чумацького Шляху заповнений великою кількістю пилу, і це важливо для життєвого циклу нашої галактики.

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Автори нового дослідження, опублікованого на сервері препринтів arXiv, отримали небачений раніше вид центрального двигуна в серці нашої галактики. Нова карта центрального регіону Чумацького Шляху, на створення якої пішло чотири роки, розкриває взаємозв'язок між магнітними полями в серці нашої галактики і структурами холодного пилу, які знаходяться там. Цей пил утворює будівельні блоки зірок, планет і, зрештою, життя, яким ми його знаємо. Цей процес керується центральним двигуном Чумацького Шляху, пише Space.

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У самому серці Чумацького Шляху існує регіон під назвою центральна молекулярна зона, який заповнений пилом масою в 60 млн мас Сонця. Цей резервуар пилу має температуру приблизно мінус 258,2 градуса Цельсія. Це всього на кілька градусів вище за абсолютний нуль, температуру, за якої весь рух атомів припиняється. У центрі Чумацького Шляху також знаходиться більш гарячий іонізований газ, який існує у вигляді плазми.

Модель нашої галактики Чумацький Шлях Фото: space.com

Вчені хотіли з'ясувати, як холодний пил взаємодіє з магнітними полями в центрі Чумацького Шляху, що дало б змогу зрозуміти, як орієнтовані ці магнітні поля. Така орієнтація називається їхньою поляризацією. Для цього астрономи використовували дані Стратосферної обсерваторії інфрачервоної астрономії (SOFIA).

У результаті було створено інфрачервону карту центру Чумацького Шляху, яка охоплює приблизно 500 світлових років. Використовуючи вимірювання поляризації випромінювання, що випускається пилом, який орієнтований на магнітні поля, команда зробила висновок про складну структуру цих магнітних полів. Потім цю інформацію наклали на триколірну карту, на якій показано гарячий пил рожевого відтінку і холодні хмари пилу синього кольору. На зображенні також показані нитки, що випромінюють радіохвилі, виділені жовтим кольором.

Небачений раніше вид магнітних полів у центрі Чумацького Шляху Фото: space.com

За словами вчених, вони з'ясували, що напрямки магнітного поля різняться по хмарах у центрі Чумацького Шляху і це перший крок до розуміння того, як магнітне поле, видиме в радіохвилях у великих організованих нитках, може бути пов'язане з рештою динаміки центру Чумацького Шляху. Завдяки новій карті вченим вдалося побачити раніше невідомі регіони в центрі нашої галактики.

Автори дослідження кажуть, що більш чітка картина взаємодії пилу і магнітних полів дасть змогу краще зрозуміти Чумацький Шлях і наше місце в ньому. Результати також мають значення і для дослідження інших галактик, даючи уявлення про те, як пил і магнітні поля взаємодіють у центральних двигунах інших галактик.

Розуміння того, як формуються і розвиваються зірки і галактики, є життєво важливою частиною історії походження життя, але досі взаємодію пилу і магнітних полів у цьому процесі не брали до уваги, особливо в Чумацькому Шляху.

За словами вчених, центр Чумацького Шляху і більша частина простору між зірками заповнені великою кількістю пилу, і це важливо для життєвого циклу нашої галактики. Астрономи побачили світло, що випускається холодним пилом, яке створюють важкі хімічні елементи, створені в зірках і розсіяні, коли ці зірки померли і вибухнули.

Як уже писав Фокус, автори іншого дослідження вважають, що нова фізика ховається в екстремальному явищі в космосі і вона може пояснити темну матерію.