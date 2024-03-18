У Всесвіті немає темної матерії і він старший у 2 рази: теорія кидає виклик моделі космології

Нове дослідження стверджує, що темна матерія не існує і ніколи не існувала, що руйнує стандартну космологічну модель.

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Минулого року канадський фізик-теоретик Раджендра Гупта представив теорію про те, що нашому Всесвіту насправді не 13,8 млрд років, як прийнято вважати, а 26,7 млрд років. Нове дослідження фізика, представлене у виданні The Astrophysical Journal, підтверджує минулі результати, але тепер учений заявляє, що темної матерії насправді не існує і ніколи не існувало, пише ScienceAlert.

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Нова теорія канадського фізика припускає, що одна з важливих складових нашого Всесвіту по суті є насправді непотрібним компонентом, і може взагалі не існує. Ця теорія кидає виклик нинішньому розумінню устрою Всесвіту і ставить під сумнів надійність стандартної моделі космології.

Канадський фізик каже, що результати нового дослідження підтверджують, що Всесвіт насправді старший у 2 рази, тобто йому не 13,8 млрд років, а 26,7 млрд років. Також він каже, що Всесвіту не потрібна темна матерія для того, щоб існувати.

Канадський фізик каже, що результати нового дослідження підтверджують, що Всесвіт насправді старший у 2 рази, тобто йому не 13,8 млрд років, а 26,7 млрд років Фото: NY times

Нагадуємо, що згідно зі стандартною космологічною моделлю, темна матерія є речовиною, яка не взаємодіє зі світлом, але має найважливіше значення для еволюції Всесвіту. Дуже багато спостережень вказують на те, що темна матерія існує. За словами Гупта, його результати вказують на зворотне, але це узгоджується зі спостереженнями за космосом.

Одна з проблем астрономії полягає в тому, що вчені бачать дуже далекі галактики в ранньому Всесвіті, які виглядають досить зрілими для такого раннього періоду історії космосу і дуже масивними. Це означає, що, можливо, стандартна модель космології не правильна або ж Всесвіт насправді існує набагато довше, ніж прийнято вважати.

Якщо нинішні космологічні моделі припускають, що певні сили, які керують взаємодією частинок, залишаються постійними з часом, то Гупта вважає, що вони змінюються і це впливає на поведінку світла, яке, проходячи величезні відстані, втрачає свою енергію. Вчені вважає, що розширення Всесвіту приходить не через темну енергію, а через те, що рушійні сили Всесвіту слабшають із часом.

Фізик вважає, що його теорія працює в тому разі, якщо відмовитися від ідеї існування темної матерії у Всесвіті Фото: Inverse

Свої висновки про те, що Всесвіту для існування не потрібна темна матерія Гупта ґрунтує на моделі, яка об'єднує дві теорії про космос — коваріаційні постійні зв'язки та старіюче світло. Перша стосується принципу фізики щодо того, яка сила необхідна для взаємодії між частинками і як ці сили слабшають із плином часу. Друга стосується природи світла і того, як воно змінюється з відстанню, коли переміщується в космосі. Це старіюче світло, згідно з теорією, може пояснити червоне зміщення, тобто почервоніле світло від дуже далеких об'єктів, тим, що світло втрачає свою енергію з часом.

Тривалий час вважалося, що червоний зсув спричинений темною матерією і темною енергією, тобто розширення космосу розтягує довжини хвиль світла в крайню червону ділянку спектра. Згідно з теорією канадського фізика, червоний зсув спричинений ослабленням постійного зв'язку в міру розширення Всесвіту, причому слабша сила дає змогу Всесвіту розширюватися швидше.

Водночас фізик вважає, що його теорія працює в тому разі, якщо відмовитися від ідеї існування темної матерії у Всесвіті. Виходячи з цього фізик припускає, що стандартна модель космології є недосконалою і необхідна нова. Але ця теорія все ж потребує більш надійних підтверджень за допомогою нових спостережень за космосом.

Як уже писав Фокус, астрономи представили раніше небачену карту центрального двигуна Чумацького Шляху.

Також Фокус писав про те, що вчені вважають, що природу темної матерії можуть пояснити екзотичні умови, що виникають при зіткненні двох нейтронних зірок.