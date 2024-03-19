В составе астероида Бенну нашли невиданные на Земле минералы и элементы для жизни (фото)

Ученые представили результаты первого комплексного анализа образцов астероида, доставленных на Землю космическим аппаратом OSIRIS-REx.

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Исследователи, которые получили доступ к фрагментам околоземного астероида Бенну, который считается потенциально опасным для Земли, представили результаты первого комплексного анализа образцов, полученных в ходе миссии NASA. Оказалось, что космический камень имеет очень необычный состав и ученые выявили в нем строительные блоки, необходимые для жизни, а также минералы, которые нельзя найти на Земле, пишет Live Science.

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Образцы, взятые с астероида Бенну еще в 2020 году прибыли на Землю в сентябре прошлого года, когда их в специальной капсуле отправил на поверхность планеты космический аппарат NASA OSIRIS-REx. C тех пор ученые со всего мира занимаются изучением полученных фрагментов. Недавно ученые представили результаты первого комплексного анализа образцов астероида Бенну.

Образцы, взятые с астероида Бенну еще в 2020 году прибыли на Землю в сентябре прошлого года, когда их в специальной капсуле отправил на поверхность планеты космический аппарат NASA OSIRIS-REx Фото: NASA

По словам Джессики Барнс из Университета штата Аризона, оказалось, что астероид Бенну содержит минерал под названием фосфат магния и это очень редкая находка в материалах, полученных из космоса. На Земле нет хороших химических аналогов этого минерала, либо потому, что он слишком хрупкий, чтобы пережить падение на Землю, либо потому, что он исчезает вскоре после падения.

Также в составе астероида был обнаружен глицин, простейшая аминокислота и важнейший ингредиент белков, а также другие водоносные минералы, включая карбонаты, сульфиты, оливин и магнетит. Это открытие указывает на то, что родительское тело, от которого откололся астероида Бенну, имело в своем составе воду.

Ученые также обнаружили химические соединения, которые изменяются под действием воды под названием филлосиликаты и много других органических соединений и гидратированных минералов. Филлосиликаты, которые структурно связаны с водой в метеоритах, возможно, содержали в себе органические молекулы и воду, которые были доставлены на Землю в начале ее истории.

Астероид Бенну Фото: NASA

Исследователи заявили, что изученные на данный момент фрагменты астероида Бенну имеют различные текстуры, гидратированные минералы и свидетельства космического выветривания.

По словам планетолога Сары Рассел из Музея естественной истории в Лондоне, образцы совсем не похожи ни на один метеорит из коллекции музея. В отличие от большинства метеоритов, поверхность которых изменяется в результате воздействия земного воздуха, фрагменты Бенну являются самым лучшим образцом космического камня, который сохранился в первозданном виде из всех известных.

Поверхность астероида Бенну Фото: NASA

Большинство обнаруженных минералов в составе Бенну подтверждают прогнозы ученых, сделанные на основе данных дистанционного зондирования аппарата OSRISIS-REx.

Пока что анализ фрагментов подтверждает теорию о том, что Бенну откололся от более крупного тела примерно от 2 млрд до 700 млн лет назад. Как уже писал Фокус, предыдущее исследование показало, что возможно астероид Бенну был частью наполненной водой планеты.

В то же время, по слова исследователей, это был только первый этап тщательного анализа фрагментов космического камня и впереди еще много работы.

Также Фокус писал от том, почему ученые не могли несколько месяцев открыть контейнер, где находились мелкие камни, взятые с поверхности Бенну.

Напоминаем, что физики впервые обнаружили движение электронов со скоростью света в четырех измерения, как уже писал Фокус.