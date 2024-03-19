У складі астероїда Бенну знайшли небачені на Землі мінерали й елементи для життя (фото)

Учені представили результати першого комплексного аналізу зразків астероїда, доставлених на Землю космічним апаратом OSIRIS-REx.

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Дослідники, які отримали доступ до фрагментів навколоземного астероїда Бенну, що вважається потенційно небезпечним для Землі, представили результати першого комплексного аналізу зразків, отриманих під час місії NASA. Виявилося, що космічний камінь має дуже незвичайний склад, і вчені виявили в ньому будівельні блоки, необхідні для життя, а також мінерали, які не можна знайти на Землі, пише Live Science.

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Зразки, взяті з астероїда Бенну ще 2020 року, прибули на Землю у вересні минулого року, коли їх у спеціальній капсулі відправив на поверхню планети космічний апарат NASA OSIRIS-REx. Відтоді вчені з усього світу займаються вивченням отриманих фрагментів. Нещодавно дослідники представили результати першого комплексного аналізу зразків астероїда Бенну.

Зразки, взяті з астероїда Бенну ще 2020 року, прибули на Землю у вересні минулого року, коли їх у спеціальній капсулі відправив на поверхню планети космічний апарат NASA OSIRIS-REx Фото: NASA

За словами Джессіки Барнс із Університету штату Аризона, виявилося, що астероїд Бенну містить мінерал під назвою фосфат магнію, і це дуже рідкісна знахідка в матеріалах, отриманих із космосу. На Землі немає хороших хімічних аналогів цього мінералу або тому, що він занадто крихкий, щоб пережити падіння на Землю, або тому, що він зникає незабаром після падіння.

Також у складі астероїда було виявлено гліцин, найпростішу амінокислоту й найважливіший інгредієнт білків, а також інші водоносні мінерали, включно з карбонатами, сульфітами, олівіном і магнетитом. Це відкриття вказує на те, що батьківське тіло, від якого відколовся астероїд Бенну, мало у своєму складі воду.

Вчені також виявили хімічні сполуки, які змінюються під дією води, під назвою філосилікати та багато інших органічних сполук і гідратованих мінералів. Філосилікати, які структурно пов'язані з водою в метеоритах, можливо, містили в собі органічні молекули та воду, які були доставлені на Землю на початку її історії.

Астероїд Бенну Фото: NASA

Дослідники заявили, що вивчені наразі фрагменти астероїда Бенну мають різні текстури, гідратовані мінерали та свідчення космічного вивітрювання.

За словами планетологині Сари Рассел із Музею природної історії в Лондоні, зразки зовсім не схожі на жоден метеорит із колекції музею. На відміну від більшості метеоритів, поверхня яких змінюється внаслідок впливу земного повітря, фрагменти Бенну є найкращим зразком космічного каменю, що зберігся в первозданному вигляді, з усіх відомих.

Поверхня астероїда Бенну Фото: NASA

Більшість виявлених мінералів у складі Бенну підтверджують прогнози вчених, зроблені на основі даних дистанційного зондування апарату OSRISIS-REx.

Поки що аналіз фрагментів підтверджує теорію про те, що Бенну відколовся від більшого тіла приблизно від 2 млрд до 700 млн років тому. Як уже писав Фокус, попереднє дослідження показало, що, можливо, астероїд Бенну був частиною наповненої водою планети.

Водночас, за словами дослідників, це був тільки перший етап ретельного аналізу фрагментів космічного каменя, і попереду ще багато роботи.

Також Фокус писав про те, чому вчені не могли кілька місяців відкрити контейнер, де були дрібні камені, взяті з поверхні Бенну.

Нагадуємо, що фізики вперше виявили рух електронів зі швидкістю світла в чотирьох вимірах, як уже писав Фокус.