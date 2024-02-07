Зразки астероїда Бенну є частиною стародавнього водного світу: що з'ясували вчені (фото)

Вчені з'ясували, що частинки каміння і пилу з навколоземного астероїда містять багато вуглецю і води і вони могли з'явитися на можливо придатній для життя океанській планеті.

Related video

Ще у вересні минулого року космічний апарат NASA OSIRIS-REx доставив на Землю зразки астероїда Бенну в герметичній капсулі, яку кілька місяців не могли відкрити. Коли ж вченим це вдалося, вони почали ретельне дослідження вмісту капсули і тепер представили перші результати. Учені припускають, що отримана космічна порода, можливо, прибула з давньої планети, вкритої океанами, де могли бути придатні для життя умови, пише Daily Mail.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Після того, як зразки астероїда Бенну, зібрані апаратом OSIRIS-REx ще 2020 року, було доставлено на Землю майже пів року тому, науковці вивчили частинки породи, що зібралася на кришці герметичного контейнера з основною частиною каміння та пилу з астероїда. Ще в жовтні минулого року вчені з NASA заявили, що, згідно з проведеним аналізом, ці зразки містять багато води і вуглецю. Тобто такі як Бенну астероїди могли принести на Землю будівельні блоки, необхідні для створення життя. Після того як у січні цього року вчені нарешті відкрили ємність з основною частиною зразків астероїда Бенну, вони почали новий аналіз отриманого матеріалу.

Після того як у січні цього року вчені нарешті відкрили ємність з основною частиною зразків астероїда Бенну, вони почали новий аналіз отриманого матеріалу Фото: NASA

Початкові результати дослідження, яке проводили вчені з Університету штату Арізона (США), дають можливість припустити, що астероїд Бенну був частиною планети, вкритої водою, яка існувала мільярди років тому. Поки що це тільки гіпотеза, але можливо це був океанський світ з умовами, придатними для життя.

Учені з'ясували, що тонке покриття каміння з астероїда Бенну складається з рідкісного фосфату, багатого на кальцій і магній, а це така сама сполука, яку було виявлено на супутнику Сатурна Енцеладі. Припускають, що під крижаною корою супутника міститься величезний океан із рідкої води.

Супутник Сатурна Енцелад Фото: NASA

Аналіз показав, що більша частина породи астероїда складається з глини, включно з мінералами, які називаються серпентиніти. Вони утворюються на Землі, коли гірська порода занурюється на морське дно і піддається впливу води.

Учені припускають, що в океані на Енцеладі може існувати позаземне життя, а з огляду на схожість між сполуками, виявленими на супутнику Сатурна і на астероїді Бенну, то це дає можливість припустити, що на стародавньому океанському світі також могло бути життя.

Астероїд Бенну Фото: NASA

NASA вирішило отримати зразки астероїда Бенну, адже передбачалося, що там міститься багато органічних сполук. Також астероїд Бенну існує від самого початку "життя" нашої Сонячної системи, а тому може надати інформацію про те, як формувалися планети, зокрема Земля. Також вчені можуть отримати ключ до розгадки таємниці походження життя на нашій планеті, адже, можливо, саме астероїди, що впали на Землю, принесли з собою необхідні інгредієнти.

Як уже писав Фокус, фізики досі не виявили частинки, які складають переважну частину Всесвіту. Спроби це зробити на Великому адронному колайдері ні до чого не привели. Тому вчені представили проєкт нового потужнішого прискорювача частинок, який зможе виявити зокрема частинки загадкової темної матерії.

Також автори недавнього дослідження вважають, що за допомогою космічного телескопа Вебб можна зрозуміти природу темної матерії. Для цього потрібно виявити карликові галактики, які з'явилися незабаром після Великого вибуху. Але якщо їх не вдасться знайти, то сучасні теорії еволюції Всесвіту, можливо, доведеться змінити, вважають вчені, як уже писав Фокус.