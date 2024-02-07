Образцы астероида Бенну являются частью древнего водного мира: что выяснили ученые (фото)

Ученые выяснили, что частицы камней и пыли с околоземного астероида содержат много углерода и воды и они могли появиться на возможно пригодной для жизни океанской планете.

Related video

Еще в сентябре прошлого года космический аппарат NASA OSIRIS-REx доставил на Землю образцы астероида Бенну в герметичной капсуле, которую несколько месяцев не могли открыть. Когда же ученым это удалось они начали тщательное исследование содержимого капсулы и теперь представили первые результаты. Ученые предполагают, что полученная космическая порода возможно прибыла с древней планеты, покрытой океанами, где могли быть пригодные для жизни условия, пишет Daily Mail.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

После того, как образцы астероида Бенну, собранные аппаратом OSIRIS-REx еще в 2020 году, были доставлены на Землю почти полгода назад, ученые изучили частицы породы, которая собралась на крышке герметичного контейнера с основной частью камней и пыли с астероида. Еще в октябре прошлого года ученые из NASA заявили, что, согласно проведенному анализу, эти образцы содержат много воды и углерода. То есть такие как Бенну астероиды могли принести на Землю строительные блоки необходимые для создания жизни. После того как в январе этого года ученые наконец-то открыли емкость с основной частью образцов астероида Бенну, они начали новый анализ полученного материала.

После того как в январе этого года ученые наконец-то открыли емкость с основной частью образцов астероида Бенну, они начали новый анализ полученного материала Фото: NASA

Первоначальные результаты исследования, которое проводили ученые из Университета штата Аризона (США) дают возможность предположить, что астероид Бенну был частью планеты, покрытой водой и существовавшей миллиарды лет назад. Пока что это только гипотеза, но возможно это был океанский мир с условиями пригодными для жизни.

Ученые выяснили, что тонкое покрытие камней с астероида Бенну состоит из редкого фосфата, богатого кальцием и магнием, а это такое же соединение, которое было обнаружено на спутнике Сатурна Энцеладе. Предполагается, что под ледяной корой спутника находится огромный океан из жидкой воды.

Спутник Сатурна Энцелад Фото: NASA

Анализ показал, что большая часть породы астероида состоит из глины, включая минералы, которые называются серпентиниты. Они образуются на Земле, когда горная порода погружается на морское дно и подвергается воздействию воды.

Ученые предполагают, что в океане на Энцеладе может существовать внеземная жизнь, а учитывая сходство между соединениями, обнаруженными на спутнике Сатурна и на астероиде Бенну, то это дает возможность предположить, что на древнем океанском мире также могла быть жизнь.

Астероид Бенну Фото: NASA

NASA решило получить образцы астероида Бенну, ведь предполагалось, что там содержится много органических соединений. Также астероид Бенну существует с самого начала "жизни" нашей Солнечной системы, а потому может предоставить информацию о том, как формировались планеты, в том числе Земля. Также ученые могут получить ключ к разгадке тайны происхождения жизни на нашей планете, ведь возможно именно астероиды, упавшие на Землю, принесли с собой необходимые ингредиенты.

Как уже писал Фокус, физики до сих пор не обнаружили частицы, которые составляют подавляющую часть Вселенной. Попытки это сделать на Большом адронном коллайдере ни к чему не привели. Поэтому ученые представили проект нового более мощного ускорителя частиц, который сможет обнаружить в частности частицы загадочной темной материи.

Также авторы недавнего исследования считают, что с помощью космического телескопа Уэбб можно понять природу темной материи. Для этого нужно обнаружить карликовые галактики, которые появились вскоре после Большого взрыва. Но если их не удастся найти, то современные теории эволюции Вселенной возможно придется изменить, считают ученые, как уже писал Фокус.