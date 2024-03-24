Солнце и все остальное во Вселенной обладает сознанием: что говорит необычная теория

Согласно панпсихизму, вся материя имеет своего рода разум и сознание.

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Теория панпсихизма утверждает, что все во Вселенной имеет разум или подобные разуму качества, и она снова обретает популярность, хотя имеет очень древние корни. Для некоторых ученых панпсихизм является метафизической чепухой. Но приверженцы теории настаивают, что все вокруг нас, даже Солнце, имеет сознание, пишет Futurism.

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Теория панпсихизма предполагает, что вся материя обладает той или иной формой разума или сознания. Даже Солнце имеет сознание, как считает один ученый. Концепция панпсихизма существует уже очень давно. Итальянский философ Франческо Патрици ввел этот термин в конце 16 века. Но на самом деле эта концепция уходит корнями во времена Древней Греции, когда некоторые философы считали, что весь окружающий мир представляет собой живое существо, наделенное душой и разумом.

Панпсихизм обрел особую популярность в 19 веке, но в 1920 годах уничтожило философское движение под названием логический позитивизм. Это идея о том, что научное знание является единственным видом приемлемого знания, а все остальное является метафизической чепухой.

Но неспособность эмпирических наук решить сложную проблему сознания, то есть почему и как материя порождает опыт сознания, недавно возродила интерес к панпсихизму.

Например, 20 лет назад итальянский нейробиолог и психиатр Джулио Тонони предложил интегрированную информационную теорию сознания, которая утверждает, что сознание что сознание, по сути, присутствует почти повсюду.

10 лет назад американский нейробиолог Кристоф Кох предположил, что, если куски материи могут формироваться в тело человека и обрести сознание, нет причин, по которым группы элементарных частиц не могли бы также этого сделать.

Для некоторых ученых панпсихизм является метафизической чепухой. Но приверженцы теории настаивают, что все вокруг нас, даже Солнце, имеет сознание Фото: NASA

Недавно биолог Руперт Шелдрейк опубликовал статью, в которой он предположил, что не только люди обладают сознанием, но его имеет и вся наша галактика. Также ученые считает, что и Солнце обладает сознанием.

По словам ученого, сознание не обязательно должно ограничиваться мозгом. Связь между разумом и физическими системами, по-видимому, осуществляется через ритмичные электромагнитные поля, которые присутствуют в нашем мозге. Они также присутствуют на Солнце и вокруг него, и они могут быть связующим звеном между солнечным разумом и телом Солнца, считает биолог.

Итак, если Солнце обладает сознанием, оно, вероятно, знает о деятельности внутри Солнечной системы, считает Шелдрейк, в том числе здесь, на Земле, а также о своих отношениях с другими звездами внутри галактики и галактикой в целом.

Но нет никаких доказательств, подтверждающих эту теорию. Тем не менее она хоть и необычна, но все же интересна. Солнце является сложным объектом, который хранит в себе много тайн, которые еще предстоит открыть людям.

Если все, что говорит ученый, в какой-то степени правда, то о чем может думать Солнце? По словам Шелдрейка, Солнце возможно выбирает в каком направлении отправить солнечные вспышки или корональные выбросы массы, которые могут оказать огромное влияние на жизнь на Земле и к которым наши технологии очень уязвимы.

Как уже писал Фокус, рядом с Млечным путем впервые обнаружена одна из древнейших звезд Вселенной, которая имеет секрет. Эта звезда не является представителем самого первого поколения звезд, но это первая звезда подобного типа, которую нашли в другой галактике.