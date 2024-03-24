Рядом с Млечным путем впервые обнаружена одна из древнейших звезд Вселенной: имеет секрет

Эта звезда не является представителем самого первого поколения звезд, но это первая звезда подобного типа, которую нашли в другой галактике.

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Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Astronomy, астрономы смогли обнаружить одну из самых древних звезд во Вселенной. Она находится в галактике-спутнике Млечного Пути под названием Большое Магелланово Облако. Звезда, получившая название LMC 119 не относится к поколению самых первых звезд во Вселенной, она принадлежит ко второму поколению звезд. Но это первая звезда подобного типа, которую астрономы обнаружили в другой галактике, пишет ScienceAlert.

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Самые первые звезды во Вселенной не имели разнообразного химического состава и состояли в основном из первых химических элементов – водорода и гелия. В результате термоядерного синтеза в ядрах этих звезд возникли углерод и следующие химические элементы, вплоть до железа. Когда эти звезды взорвались сверхновыми, то возникли еще более тяжелые, чем железо химические элементы.

Как только эти химические элементы заполонили Вселенную, то они стали основными компонентами для появления второго поколения звезд. Чем меньше в составе звезды металлов (так астрономы называют элементы тяжелее гелия и водорода), тем звезда моложе. То есть металличность звезды низкая.

Галактика Большое Магелланово Облако Фото: NASA

Пока что астрономы не обнаружили самых первых звезд, состоящих только из водорода и гелия. Скорее всего причина кроется в том, что эти звезды были такими огромными, что у них очень быстро прекращался термоядерный синтез в ядре и они умирали в виде взрывов сверхновых. То есть эти звезды жили очень недолго по космическим меркам.

В Млечном Пути астрономы уже находили звезды с чрезвычайно низкой металличностью, что указывает на то, что они относятся ко второму поколению звезд. Но они встречаются очень редко – примерно одна звезда на 100 тысяч звезд в нашей галактике принадлежит ко второму поколению.

Но авторы исследования впервые обнаружили представителя второго поколения звезд в другой галактике. Большое Магелланово Облако, галактика, которая является соседом Млечного Пути, находится на расстоянии примерно 160 тысяч световых лет от нас. Именно здесь нашли звезду LMC 119, имеющую в своем составе очень мало металлов.

Изображение Млечного Пути, составленное на основе данных космического телескопа Gaia. Галактики Большое и Малое Магелланово Облако находятся в правом нижнем углу Фото: ESA

Но ученые были удивлены тем фактом, что эта звезда отличается от представителей второго поколения в Млечном Пути по химическому составу. Оказалось, что в ней содержится значительно меньше углерода и железа. Это говорит о том, что звезды второго поколения в разных галактиках формировались по-разному. Получается, что химические элементы в ранней Вселенной распределялись неравномерно и это повлияло на разные эволюционные пути звезд в разных галактиках.

Теперь астрономы хотят продолжить сои поиски одних из самых древних звезд во Вселенной, расположенных в соседней галактике. Их изучение может дать новую информацию о том, как развивалась ранняя Вселенная.

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