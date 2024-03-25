Повне сонячне затемнення у квітні 2024 року: на Сонці буде видно потужні вибухи (фото)

Вчені припускають, що Сонце вступило у фазу своєї найвищої активності, а тому можна буде побачити різні вибухові явища.

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8 квітня 2024 року очікується унікальне повне сонячне затемнення, яким повною мірою зможуть насолодитися лише кілька мільйонів жителів Північної Америки. Проте під час затемнення на Сонці можуть статися різні вибухові події, як-от викиди намагніченої плазми у вигляді корональних викидів маси або ж у вигляді гігантських протуберанців, тобто петель плазми, що йдуть у космос на відстань, що у багато разів перевищує розмір Землі, пише Space.

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Астрономи припускають, що пік сонячної активності під назвою сонячний максимум, який виникає в середині 11-річного сонячного циклу, уже розпочався. Тож передбачається, що і під час повного сонячного затемнення, і протягом кількох днів після нього на Сонці можна буде побачити появу велетенських протуберанців — петель із плазми, що вириваються в космос. Також астрономи вважають, що в цей же період відбудуться й інші явища.

Корональний викид маси на Сонці

Одне з явищ, яке очікується під час повного сонячного затемнення, а також після нього, називається корональний викид маси. Це закручена у вигляді спіралі структура, яка знаходиться високо в атмосфері Сонця. По суті це виверження намагніченої плазми з корони Сонця, яке відправляє потік намагнічених частинок у космос із величезною швидкістю. Цей потік плазми протягом кількох годин може бути видно в нерухомому стані саме 8 квітня.

Корональний викид маси на Сонці Фото: NASA

Сонячні спалахи

Сонячні спалахи являють собою потужний сплеск радіохвиль, видимого світла, рентгенівського і гамма-випромінювання на поверхні Сонця, які відлітають у космос зі швидкістю світла і досягають Землі всього за 8 хвилин. Часто вони відбуваються разом із корональними викидами маси.

Але сонячний спалах буде видно під час повного сонячного затемнення всього протягом декількох хвилин і буде схожий на протуберанці з плазми. Можливо, щось подібне станеться і пізніше.

Петля з плазми виривається з атмосфери Сонця під час повного сонячного затемнення Фото: space.com

Гігантські протуберанці на Сонці

Що стосується сонячних протуберанців, які можуть мати розмір, що перевищує розмір Землі, можуть бути і трохи меншими, але все ж це по-справжньому величезні петлі з плазми. Якраз під час сонячного максимуму вони виникають найчастіше. Іноді ці протуберанці можуть відірватися від Сонця і полетіти в Сонячну систему.

Але під час повного сонячного затемнення, як вважають астрономи, якщо і виникне таке явище, то воно буде більш стаціонарним, тобто жодних відривів від поверхні зірки не повинно статися.

Як уже писав Фокус, прихильники теорії панпсихізму вважають, що Сонце може думати, тобто у нього є деяка подоба розуму. І наша зірка якраз думає про те, які виверження мають відбуватися і як вони вплинуть на Землю. Хоча на перший погляд ця теорія здається дуже дивною, вона має тисячолітню історію і знову знайшла тих, хто її підтримує.

Також Фокус писав про те, які бувають галактики, чим вони відрізняються і чи є наш Чумацький Шлях чимось унікальним у Всесвіті. У Всесвіті знаходиться величезна кількість галактик, і вони відрізняються одна від одної.