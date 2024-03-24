Млечный Путь и его родственники: какие бывают галактики и сколько их во Вселенной (фото)

Во Вселенной находится огромное количество галактик, и они отличаются друг от друга.

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Галактики представляют собой огромные острова в океане Вселенной, которые состоят из звезд, газа и пыли. Существует три типа галактик, которые отличаются друг от друга. Мы живем в галактике под названием Млечный Путь. Какие бывают галактики и в чем их особенности? Об этом пишет EarthSky.

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Обычно скопления из звезд, газа и пыли, которые называются галактиками, и которые удерживает вместе гравитация, а также, как предполагается, невидимая темная материя, находятся на расстоянии миллионов световых лет друг от друга. Галактики можно считать кирпичами, из которых построена Вселенная, но они распределены по космосу не случайным образом, как можно подумать. Все галактики перемещаются по Вселенной вдоль чрезвычайно длинных нитей, которые образуют космическую паутину.

В галактиках могут быть десятки и сотни миллиардов звезд. Например, считается, что в нашей галактике Млечный Путь находится от 100 до 400 млрд звезд, при этот ее диаметр составляет 100 тысяч световых лет. Это 940 трлн км.

Спиральная галактика NGC 1232 Фото: EarthSky

Какие бывают галактики?

Еще в начале 20 века считалось, что Млечный Путь является единственной галактикой во Вселенной. Ученые считали, что пятна света, которые они видят, на самом деле являются туманностями внутри нашей галактики.

Но в 20-х годах прошлого века астроном Эдвин Хаббл обнаружил, что на самом деле это другие галактики, также он выяснил, что они находятся очень далеко от нас. Также астроном выяснил, что другие галактики удаляются от нас во всех направлениях и чем дальше они находятся, тем быстрее они удаляются. Так выяснилось, что Вселенная расширяется.

Модель Млечного Пути Фото: NASA/JPL

Хотя точно назвать количество галактик во Вселенной астрономы не могут, они предполагают, что в видимой части космоса находится примерно 200 млрд галактик.

Некоторые из них являются карликовыми, то есть содержат до 100 млн звезд и невероятно огромные, намного больше, чем Млечный Путь, в которых находится более 1 трлн звезд. Сейчас галактики относят к трем основным типам: спиральные, эллиптические и неправильные.

Скопление SMACS 0723 содержит тысячи галактик Фото: NASA

Спиральные галактики

Спиральные галактики, а такой является Млечный Путь, считаются самым распространенным типом галактик во Вселенной. Они имеют огромные, широки спиральные рукава длиной в тысячи и десятки тысяч световых лет, где находятся миллионы и миллиарды звезд.

У такого типа галактик очень яркий центр, где находится очень много звезд, расположенных с высокой плотностью. Звезды расположены настолько плотно, что издалека центр галактики выглядит как выпуклость, которая называется балдж. Бывают обычные спиральные галактики и спиральные галактики с перемычкой. Млечный Путь относится к последнему типу.

Эллиптические и неправильные галактики

На снимке телескопа Уэбб находится 45 тысяч галактик разного размера и формы Фото: NASA

Самыми большими галактиками во Вселенной считаются эллиптические галактики, которые могут иметь диаметр в 300 тысяч световых лет и больше. Хотя наиболее распространены во Вселенной карликовые эллиптические галактики, диаметр которых составляет всего несколько тысяч световых лет.

Считается, что 30% всех галактик являются эллиптическими. При этом в них имеется меньше газа и пыли, чем у спиральных и неправильных галактик. Из-за этого там реже появляются новые звезды, а потому эти галактики состоят в основном из очень старых звезд.

Неправильные галактики имеют самые разные формы, но они не похожи на спиральные или эллиптические галактики. В них может быть, как очень много газа, так и очень мало, там может происходить как бурное появление новых звезд, так не происходить вообще.

Скопления галактик

Хотя существуют изолированные галактики, подавляющее их большинство находится в скоплениях галактик. Млечный Путь входит в скопление галактик под названием Местная группа, а оно в своею очередь входит в состав сверхскопления Девы. Это сверхскопление галактик, которое объединяет тысячи подробных объектов. Все они удерживаются вместе внутри огромных структур с помощью гравитации.

Слияния галактик и галактики-компаньоны

Паора галактик под названием NGC 4676, которые находятся в стадии слияния Фото: NASA

В космосе слияния галактик являются обычным процессом. Большие галактики притягиваются друг к другу и объединяются в течение миллионов и даже сотен миллионов лет. Также крупные галактики притягивают к себе карликовых соседей, которые становятся их компаньонами. Но со временем эти карликовые галактики сольются с крупным соседом.

Например, сейчас известно, что Млечный Путь имеет 20 галактик-компаньонов, самыми известными из которых являются Большое и Малое Магелланово Облако.

Сверхмассивные черные дыры

В центре большинства галактик скрывается сверхмассивная черная дыра, масса которой может быть в миллиарды раз больше массы Солнца. Происхождение и эволюция сверхмассивных черных дыр остается загадкой, но считается, что существует связь между количеством новых звезд в галактике и деятельностью черного монстра.

Все галактики таят в себе еще немало секретов, которые астрономы еще должны раскрыть.

Как уже писал Фокус, впервые ученые обнаружили за пределами Млечного Пути звезду второго поколения, которая является одной из самых старых во Вселенной.