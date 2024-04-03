Стандартний час Місяця: NASA створить нову систему відліку часу

Космічному агентству доручили встановити узгоджений місячний час, щоб допомогти майбутнім місіям на супутнику Землі.

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Управління науково-технічної політики уряду США доручило NASA попрацювати з іншими науковими установами країни та партнерами з інших країн для створення місяцецентричної системи відліку часу. До кінця 2026 року NASA має створити стандартний час на супутнику Землі або Місячний координований час (LTC), пише The Guradian.

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Уряд США доручив NASA створити узгоджену систему відліку часу на Місяці і це не схоже на часові пояси на Землі. Через меншу гравітацію час на Місяці йде трохи швидше порівняно з часом на Землі — на 58,7 секунд на день. LTC стане еталоном вимірювання часу для космічних кораблів і апаратів, яким потрібна точність у визначенні часу.

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NASA планує вже у вересні 2026 року висадити астронавтів на поверхню Місяця, а потім створити там місячну базу. В Управлінні науково-технічної політики вважають, що без стандартного місячного часу буде складно забезпечити безпеку передавання даних між космічними кораблями і синхронізацію зв'язку між Землею, астронавтами на Місяці, місячною базою і космічними апаратами. Різниця в часі може призвести до помилок у визначенні положення на Місяці або на його орбіті.

Усі годинники та часові пояси на Землі працюють за Всесвітнім координованим часом (UTC), який визнано в усьому світі. Ця система спирається на велику мережу атомних годинників, розташованих у різних місцях по всій планеті. Цей годинник вимірює зміни в стані атомів і створює середнє значення, яке і визначає точний час. Тому для створення Місячного координованого часу може знадобитися розміщення атомного годинника на Місяці.

Міжнародна космічна станція, яка перебуває на низькій навколоземній орбіті, продовжить використовувати Всесвітній координований час. Але де саме почнеться новий простір-час, NASA ще належить з'ясувати. Навіть час на Землі прискорюється і сповільнюється, що вимагає додаткових секунд.

Фокус уже писав про те, які дивні "об'єкти" знаходили на Місяці. Конспірологи та ентузіасти часто заявляють про виявлення позаземного життя або навіть цілих інопланетних міст. Фотографії загадкових об'єктів, нібито знайдених на Місяці, підживлюють ці ідеї.

Також Фокус писав про те, що наприкінці березня посадковий апарат SLIM, створений в Японії, який зміг не вийти з ладу під час холодної ночі на Місяці, зробив неймовірне. Цей модуль несподіваним чином, також пережив і ще одну ніч на Місяці. Річ у тім, що під час довгої місячної ночі температура різко знижується, а також падає рівень сонячного світла, необхідного для зарядки батарей. Тому SLIM був створений для роботи тільки протягом одного місячного дня, який, як і місячна ніч, триває приблизно 2 тижні.