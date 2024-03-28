Неможливо, але факт: японський модуль SLIM пережив другу ніч на Місяці та надіслав знімки (фото)

Посадковий модуль мав перестати працювати ще майже 2 місяці тому, але спочатку зміг пережити одну ніч на Місяці, а тепер показав, що він так просто не здасться.

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Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) повідомило про те, що посадковий модуль SLIM, який не мав витримати екстремальних умов місячної ночі, знову прокинувся, переживши вже другу ніч на Місяці. Якщо перший вихід модуля SLIM зі сплячого режиму наприкінці лютого для вчених був несподіваним, то другий вихід став ще більшою несподіванкою. Проте модуль увімкнувся і надіслав на Землю нові знімки місячної поверхні, пише Phys.

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Завдяки успішній посадці модуля SLIM на Місяці Японія стала п'ятою країною на планеті, якій вдалося здійснити таку місію. Але посадка японського модуля 19 січня пройшла не зовсім м'яко. Він приземлився в такому положенні, що не міг заряджати свої батареї за допомогою сонячного світла. Тільки через 10 днів Сонце опинилося в такому положенні, що сонячні панелі SLIM змогли прийняти потрібну кількість світла. У результаті модуль зміг займатися дослідженнями Місяця тільки протягом декількох днів, після чого відключився, як уже писав Фокус. Річ у тім, що SLIM не був створений для того, щоб протистояти екстремальним умовам холодної ночі на Місяці, яка триває більше двох земних тижнів.

Посадковий модуль SLIM на Місяці Фото: JAXA

Але наприкінці лютого SLIM несподівано "воскрес", хоча його вже встигли "поховати", тобто він несподівано вийшов зі сплячого режиму і надіслав сигнал на Землю. Після цього незабаром він також відключився. Учені вважали, що це вже назавжди.

А ввечері 27 березня справжньою несподіванкою для японських учених стало пробудження модуля SLIM, який, як виявилося, зміг пережити вже другу місячну ніч. Посадковий апарат сповістив учених про своє пробудження, надіславши черговий сигнал на Землю, а також нові знімки поверхні Місяця. Але поки невідомо, як довго зможе працювати SLIM, адже його прилади вже дають збій.

Поки що останній знімок поверхні Місяця, який надіслав на Землю модуль SLIM 27 березня Фото: X (Twitter)

Нагадуємо, що в JAXA модулю SLIM дали прізвисько "Місячний снайпер" через його здатність максимально близько приземлятися до точки посадки. Апарат зміг опуститься на поверхню Місяця всього за 55 метрів від пункту призначення, тоді як інші подібні апарати приземляються в радіусі кількох кілометрів.

Як уже писав Фокус, американський посадковий модуль "Одіссей" офіційно завершив свою роботу на Місяці. Цей перший в історії приватний модуль на супутнику Землі не зміг пережити місячну ніч, хоча його творці, натхненні першим подвигом SLIM, все ж сподівалися на продовження його роботи. До речі, цей посадковий апарат здійснив також не зовсім м'яку посадку на Місяці 23 лютого.

Також Фокус писав про те, що в NASA працюють над створенням марсіанського літака, який зможе досліджувати атмосферу і поверхню Червоної планети з висоти 1000 метрів.

Нагадуємо, що вчені пропонують відправити для дослідження Меркурія новий космічний апарат із сонячним вітрилом. Ця технологія дасть змогу провести ефективніші дослідження планети і потребуватиме менше грошей на місію, як уже писав Фокус.