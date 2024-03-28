Невозможно, но факт: японский модуль SLIM пережил вторую ночь на Луне и прислал снимки (фото)

Посадочный модуль должен был перестать работать еще почти 2 месяца назад, но сначала смог пережить одну ночь на Луне, а теперь показал, что он так просто не сдастся.

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Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) сообщило о том, что посадочный модуль SLIM, который не должен был выдержать экстремальных условий лунной ночи, вновь проснулся, пережив уже вторую ночь на Луне. Если первый выход модуля SLIM из спящего режима в конце февраля для ученых был неожиданным, то второй выход стал еще большей неожиданностью. Тем не менее модуль включился и прислал на Землю новые снимки лунной поверхности, пишет Phys.

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Благодаря успешной посадке модуля SLIM на Луне Япония стала пятой страной на планете, которой удалось осуществить такую миссию. Но посадка японского модуля 19 января прошла не совсем мягко. Он приземлился в таком положении, что не мог заряжать свои батареи с помощью солнечного света. Только через 10 дней Солнце оказалось в таком положении, что солнечные панели SLIM смогли принять нужное количество света. В результате модуль смог заниматься исследованиями Луны только в течение нескольких дней, после чего отключился, как уже писал Фокус. Дело в том, что SLIM не был создан для того, чтобы противостоять экстремальным условиям холодной ночи на Луне, которая длится более двух земных недель.

Посадочный модуль SLIM на Луне Фото: JAXA

Но в конце февраля, SLIM неожиданно "воскрес", хотя его уже успели "похоронить", то есть он неожиданно вышел из спящего режима и прислал сигнал на Землю. После этого вскоре он также отключился. Ученые считали, что это уже навсегда.

А вечером 27 марта настоящей неожиданность для японских ученых стало пробуждение модуля SLIM, который, как оказалось, смог пережить уже вторую лунную ночь. Посадочный аппарат оповестил ученых о своем пробуждении прислав очередной сигнал на Землю, а также новые снимки поверхности Луны. Но пока неизвестно, как долго сможет работать SLIM, ведь его приборы уже дают сбой.

Пока что последний снимок поверхности Луны, который прислал на Землю модуль SLIM 27 марта Фото: X (Twitter)

Напоминаем, что в JAXA модулю SLIM дали прозвище "Лунный снайпер" из-за его способности максимально близко приземляться к точке посадки. Аппарат смог опустится на поверхность Луны всего в 55 метрах от пункта назначения, в то время как другие подобные аппараты приземляются в радиусе нескольких километров.

Как уже писал Фокус, американский посадочный модуль "Одиссей" официально завершил свою работу на Луне. Этот первый в истории частный модуль на спутнике Земли не смог пережить лунную ночь, хотя его создатели, вдохновленные первым подвигом SLIM, все же надеялись на продолжение его работы. Кстати, этот посадочный аппарат осуществил также не совсем мягкую посадку на Луне 23 февраля.

Также Фокус писал о том, что в NASA работают над созданием марсианского самолета, который сможет исследовать атмосферу и поверхность Красной планеты с высоты 1000 метров.

Напоминаем, что ученые предлагают отправить для исследования Меркурия новый космический аппарат с солнечным парусом. Эта технология позволит провести более эффективные исследования планеты и потребует меньше денег на миссию, как уже писал Фокус.