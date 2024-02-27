На Луне ожил аппарат, который успели "похоронить": модуль SLIM успешно пережил лунную ночь (фото)

Японский посадочный аппарат восстановил связь с Землей и успел сделать новые снимки.

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Японский посадочный модуль SLIM пережил долгую и холодную ночь на Луне и отправил на Землю новые фотографии, пишет Space.com.

Аппарат SLIM очнулся после одного месяца спячки на Луне и успешно отреагировал на команду с Земли. Время простоя пришлось на холодную лунную ночь, которая длится около двух недель.

"На SLIM была отправлена команда и получен ответ, подтверждающий, что космический аппарат пережил лунную ночь и снова появился на связи", — написали представители Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).

Команда также добавила, что вся электроника в аппарате осталась в рабочем состоянии, несмотря на то, что температура падала до -100 градусов по Цельсию.

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Посадочный модуль SLIM не только благополучно проснулся после продолжительного сна, но и начал собирать научные данные. На свежих снимках, сделанных аппаратом, видна новый регион Луны, которого "не было видно в прошлый раз", сообщила команда JAXA.

Новые снимки поверхности спутника были получены с помощью навигационной камеры аппарата. Полный контроль над SLIM будет установлен только тогда, когда температура повысится до более безопасного уровня.

Фото: JAXA

Еще 19 января аппарат совершил посадку на краю кратера Сиори. Посадочный модуль приземлился "вверх ногами" из-за неисправностей двигателя, но к счастью, его солнечные панели все еще могут улавливать солнечный свет, хоть и на пониженном уровне.

Проблемы с посадкой и получением энергии вынудили прервать миссия вскоре после приземления, позже аппарат проснулся через 10 дней для нескольких коротких операций.

JAXA решило максимально использовать небольшое окно для операции, исследовав место посадки с помощью многодиапазонной камеры космического аппарата в поисках оливина и других минералов. Аппарат сделал многочисленные снимки камней, которые находились поблизости. Такой насыщенный график был составлен из-за того, что инженеры побаивались, что аппарат может не проснуться после лунной ночи.

Но в лунную ночь, продолжительность которой составляет примерно 14,5 земных дней, солнечный свет вообще не достигал посадочного модуля. Лунный же день начался примерно 15 февраля, но неудачное расположение аппарата означало, что солнечный свет не попадет на его панели до 24-25 февраля.

Успешное пробуждение SLIM показывает, что техника выдержала экваториальные лунные температуры, которые ночью достигают -130 градусов по Цельсию.

SLIM выполнил свои основные и расширенные задачи миссии: совершил точную посадку, отправил на поверхность два небольших вездехода для собственных операций и собрал научные данные в окрестностях.

Напомним, миссия первого за 50 лет модуля на Луне провалилась, инженеры забыли отключить предохранитель. Аппарат "Одиссей" при приземлении упал на бок и срок его работы сократился до пяти дней.