Історична місія США на Місяць закінчилася: перший за 50 років посадковий модуль помер (фото)

Модуль "Одіссей" не зміг прокинутися після довгої місячної ночі, але назавжди увійшов в історію.

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Посадковий модуль "Одіссей" компанії зі США Intuitive Machines, попри те, що його сонячні панелі почали отримувати достатньо сонячного світла, так і не зміг прокинутися, провівши довгу ніч на Місяці. Так перша за 50 років американська місія на супутнику Землі завершилася, пише Space.

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Посадковий модуль "Одіссей" став першим приватним апаратом, який здійснив, нехай і не зовсім м'яку, але посадку на Місяці 23 лютого цього року. Апарат під час приземлення через несправність у системі навігації не зміг сісти нормально, й одна з його основних опор зламалася.

Модуль працював на Місяці всього 7 днів, а потім перестав посилати сигнали на Землю через те, що почалася довга місячна ніч і його батареї перестали заряджатися через нестачу сонячного світла. Але в компанії Intuitive Machines сподівалися на те, що з настанням дня на Місяці модуль усе ж прокинеться. Наприклад, як уже писав Фокус, так уже сталося з японським модулем SLIM, який пережив ніч на Місяці. Але "Одіссей" відключився назавжди, і на цьому історична місія для США завершилася.

Остання фотографія посадкового модуля "Одіссей", яку він надіслав на Землю перед настанням ночі на Місяці Фото: X (Twitter)

У компанії Intuitive Machines заявили, що ще 20 березня намагалися спіймати сигнал від модуля, адже в цей час батареї мали вже достатньо зарядитися для запуску системи радіозв'язку. Але 23 березня диспетчери місії з'ясували, що модуль назавжди закінчив свою роботу й більше ніколи не надішле жодних сигналів. Проте апарат назавжди увійшов в історію як перший у своєму роді, створений приватною компанією, та який зміг здійснити посадку на поверхні Місяця. Насправді сам модуль не був розрахований на те, щоб витримати низькі температури під час холодної ночі на Місяці, але надія залишалася.

Посадковий модуль "Одіссей" став першим приватним апаратом, який здійснив, нехай і не зовсім м'яку, але посадку на Місяці 23 лютого цього року Фото: X (Twitter)

Посадковий модуль "Одіссей" доставив на Місяць 12 корисних навантажень, серед яких були експериментальні інструменти NASA та вантажі приватних клієнтів. Усі інструменти NASA відправили дані на Землю, які допоможуть у подальших дослідженнях Місяця.

Компанія Intuitive Machines планує відправити на Місяць ще щонайменше 2 посадкові модулі в межах співпраці з NASA. Одна з місій має вирушити в космос пізніше цього року.

Місія "Одіссей" стала другою успішною місією, яка здійснила посадку на поверхні Місяця за останній час. У серпні 2023 року це вдалося індійському посадковому модулю "Чандраян-3". Як уже писав Фокус, цей апарат зробив майже неможливе під час приземлення, як показало недавнє дослідження.

Також варто нагадати про те, що інший американський приватний посадковий модуль Peregrine так і не зміг приземлитися на Місяці в січні цього року через витік палива незабаром після виходу в космос, як уже писав Фокус.

Як уже писав Фокус, сонячний зонд "Паркер" став першим апаратом, який зміг доторкнутися до Сонця, і за 4 роки його 28 разів намагалася вбити плазмою наша зірка.