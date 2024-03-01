Перший приватний модуль на Місяці надіслав останній знімок і заснув: чи прокинеться він знову (фото)

Перший за 52 роки американський місячний посадковий апарат, який став історичним, відключився, але, можливо, він ще повернеться до роботи.

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Американська компанія Intuitive Machines 29 лютого зупинила роботу свого посадкового модуля "Одіссей", який майже за тиждень до цього здійснив успішну посадку в районі південного полюса Місяця. Тепер на місячний модуль чекає довга і холодна ніч на Місяці, яку він може і не пережити, адже це не передбачено його конструкцією. Хоча є шанс, що все-таки він відновить свою роботу приблизно через 2 тижні. "Одіссей" став першим в історії приватним посадковим апаратом, який приземлився на Місяці, і першим апаратом, створеним у США, який зробив це відтоді, як астронавти програми "Аполлон" востаннє побували на Місяці в грудні 1972 року, пише Space.

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У компанії Intuitive Machines вважають, що, можливо, вдасться "розбудити" посадковий модуль "Одіссей" за 2 тижні, після того, як на Місяці настане знову день і сонячні панелі апарата знову отримуватимуть сонячне світло для зарядки батареї. Водночас компанія-розробник показала останнє селфі модуля "Одіссей", яке він зробив незадовго до того, як його відключили.

Водночас компанія-розробник показала останнє селфі модуля "Одіссей", яке він зробив незадовго до того, як його відключили Фото: X (Twitter)

Посадковий модуль "Одіссей" вирушив у свою історичну подорож 15 лютого за допомогою ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX. На орбіту навколо Місяця апарат вийшов 21 лютого, а вже 23 лютого він приземлився біля картера Малаперт А на відстані приблизно 300 км від південного полюса Місяця. Хоча посадка пройшла успішно, не обійшлося без проблем.

Посадковий модуль "Одіссей" Фото: CNN

Лише за кілька годин до приземлення диспетчери місії виявили, що прилади, які мали давати модулю дані про висоту і швидкість, під час приземлення не працювали. Тому довелося задіяти експериментальний прилад LIDAR, який як корисне навантаження було відправлено NASA на борту модуля. З його допомогою посадковий апарат зміг приземлитися на Місяці. LIDAR є одним із шести інструментів, які NASA відправило на Місяць у рамках контракту з Intuitive Machines на суму 118 млн доларів.

Під час спуску модуль ударився об поверхню Місяця і зламав одну або дві з шести опор і зрештою опинився лежачим на боці Фото: space.com

Проблеми з навігацією, що виникли у модуля "Одіссей", сприяли досить жорсткій посадці на Місяці. Справа в тому, що посадковий апарат приземлився трохи швидше, ніж планувалося. Під час спуску, як уже писав Фокус, модуль ударився об поверхню Місяця і зламав одну або дві з шести опор, а зрештою опинився лежачим на боці. Через таке положення місячного модуля диспетчерам місії було складно підтримувати з ним зв'язок. Також це призвело до того, що сонячним панелям було складніше збирати сонячне світло.

Незважаючи на перераховані вище проблеми, Intuitive Machines і NASA вважають посадку модуля "Одіссей" на Місяці успішною. Тим більше, що вченим з NASA вдалося отримати наукові дані з усіх своїх експериментальних інструментів.

Хоча "Одіссей" і не призначений для того, щоб вижити в суворих умовах довгої і холодної місячної ночі, все ж є шанс, що він зможе продовжити свою роботу після настання місячного дня. Адже таке вже сталося нещодавно з іншим посадковим модулем під назвою SLIM, який став першим в історії Японії апаратом на Місяці, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що астрономи вперше виявили океан з водяної пари в тому місці, де має сформуватися нова планета. Цієї води біля схожої на Сонце зірки в 3,7 раза більше, ніж у всіх океанах нашої планети.