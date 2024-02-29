Перший за 50 років модуль США на Місяці зламав "ногу" під час історичного приземлення (фото)

Компанія Intuitive Machines надала нові дані про те, як відбулася найважливіша для американців посадка на Місяці вперше з 1972 року.

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Під час історичного приземлення на поверхню Місяця 23 лютого посадковий модуль "Одіссей" компанії Intuitive Machines зламав одну або навіть кілька "ніг", пише Space.

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Посадковий модуль "Одіссей" висотою 4,3 метра приземлився на Місяці 23 лютого і став першим приватним апаратом, який здійснив успішну посадку на Місяці. Також це перший посадковий модуль США на Місяці з 1972 року.

Але приземлення на місячну поверхню пішло не за планом і через збій у роботі навігаційного обладнання модуль здійснив посадку швидше і на більш нерівну ділянку поверхні за кілька сотень кілометрів від південного полюса Місяця. Як уже писав Фокус, нещодавно з'ясувалося, що модуль зачепився однією зі своїх опор за, можливо, камінь і перекинувся на бік під час приземлення.

Згідно з новим повідомленням компанії Intuitive Machines, під час приземлення модуль вдарився об поверхню набагато сильніше, ніж мав би. Тому було зламано одну з його пор, а можливо, навіть кілька.

Селфі, зроблене посадковим модулем "Одіссей" під час посадки на Місяць 23 лютого 2024 року. Одна з його посадкових опор зламалася під час приземлення Фото: space.com

Нові дані показують, що модуль спочатку приземлився майже у вертикальному положенні з невеликим нахилом, а потім почав падати. У результаті він, як виявилося, не повністю лежить на боці, а трохи піднятий над поверхнею завдяки тому, що його в такому положенні утримує один із паливних баків або інше обладнання.

Саме ця орієнтація посадкового модуля, як показують нові дані, призвела до того, що апарат не зміг використати свою антену для посилення сигналів, надісланих на Землю, а також одна із сонячних панелей не отримувала світло Сонця. Але проблеми зі зв'язком були усунені за допомогою інших антен.

Також компанія Intuitive Machines вперше показала світлини модуля, зроблені незабаром після приземлення на Місяці, на яких видно зламану "ногу". Незважаючи на таке положення посадкового модуля, він зміг відправляти на Землю корисні наукові дані.

Селфі, зроблене посадковим модулем "Одіссей" на Місяці 27 лютого 2024 року Фото: space.com

Також стало відомо, що одне з 12 корисних навантажень посадкового модуля "Одіссей" під назвою EagleCam, призначене для фотографування апарата, було успішно розгорнуто і наразі перебуває приблизно за 4 метри від місячного модуля. Шість із цих корисних навантажень були створені вченими NASA для демонстрації нових технологій.

У NASA повідомили, що було отримано наукові дані з усіх включених у роботу інструментів. Але передача даних завершилася 29 лютого, оскільки відбулося вимкнення всіх приладів посадкового модуля перед настанням довгої і холодної ночі на Місяці. Ця ніч може стати останнім етапом місії посадкового модуля "Одіссей", адже існує ймовірність, що апарат не зможе її пережити. Але шанс на це залишається.

Прикладом таких виправданих очікувань можна назвати те, що сталося з посадковим модулем SLIM, відправленим Японією в січні на Місяць. Передбачалося, що він не зможе пережити ніч на Місяці, але як уже писав Фокус, посадковий модуль все ж зміг це зробити. Апарат зв'язався із Землею і зробив нові зображення місячної поверхні.

Також Фокус писав про те, що з російського сегмента МКС йде повітря і "Роскомос" визнав існування проблеми.