На Місяці ожив апарат, який встигли "поховати": модуль SLIM успішно пережив місячну ніч (фото)

Японський посадковий апарат відновив зв'язок із Землею і встиг зробити нові знімки.

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Японський посадковий модуль SLIM пережив довгу і холодну ніч на Місяці та відправив на Землю нові фото, пише Space.com.

Апарат SLIM прокинувся після одного місяця сплячки на Місяці й успішно відреагував на команду із Землі. Час простою припав на холодну місячну ніч, яка триває близько двох тижнів.

"На SLIM було відправлено команду й отримано відповідь, яка підтверджує, що космічний апарат пережив місячну ніч і знову з'явився на зв'язку", — написали представники Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA).

Команда також додала, що вся електроніка в апараті залишилася в робочому стані, попри те, що температура падала до -100 градусів за Цельсієм.

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Посадковий модуль SLIM не тільки благополучно прокинувся після тривалого сну, а й почав збирати наукові дані. На свіжих знімках, зроблених апаратом, видно новий регіон Місяця, якого "не було видно минулого разу", повідомила команда JAXA.

Нові знімки поверхні супутника були отримані за допомогою навігаційної камери апарату. Повний контроль над SLIM буде встановлено тільки тоді, коли температура підвищиться до більш безпечного рівня.

Фото: JAXA

Ще 19 січня апарат здійснив посадку на краю кратера Сіорі. Посадковий модуль приземлився "догори дриґом" через несправності двигуна, але на щастя, його сонячні панелі все ще можуть уловлювати сонячне світло, хоч і на зниженому рівні.

Проблеми з посадкою та отриманням енергії змусили перервати місію незабаром після приземлення, пізніше апарат прокинувся через 10 днів для кількох коротких операцій.

JAXA вирішило максимально використати невелике вікно для операції, дослідивши місце посадки за допомогою багатодіапазонної камери космічного апарату в пошуках олівіну та інших мінералів. Апарат зробив численні знімки каміння, яке знаходилося поблизу. Такий насичений графік був складений через те, що інженери побоювалися, що апарат може не прокинутися після місячної ночі.

Але в місячну ніч, тривалість якої становить приблизно 14,5 земних днів, сонячне світло взагалі не досягало посадкового модуля. Місячний же день почався приблизно 15 лютого, але невдале розташування апарата означало, що сонячне світло не потрапить на його панелі до 24-25 лютого.

Успішне пробудження SLIM показує, що техніка витримала екваторіальні місячні температури, які вночі сягають -130 градусів за Цельсієм.

SLIM виконав свої основні та розширені завдання місії: здійснив точну посадку, відправив на поверхню два невеликих всюдиходи для власних операцій і зібрав наукові дані в околицях.

Нагадаємо, місія першого за 50 років модуля на Місяці провалилася, інженери забули відключити запобіжник. Апарат "Одіссей" під час приземлення впав на бік і термін його роботи скоротився до п'яти днів.