Платформа Архімеда і кілометровий шпиль: які дивні "об'єкти" знаходили на Місяці (фото)

Конспірологи та ентузіасти часто заявляють про виявлення позаземного життя або навіть цілих інопланетних міст. Фотографії загадкових об'єктів, нібито знайдених на Місяці, підживлюють ці ідеї.

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"Платформа" Архімеда

Платформа Архімеда на Місяці Фото: NASA

Під час місії "Аполлон" місячний орбітальний апарат зробив кілька фотографій околиць кратера Архімеда, зокрема й цю, яку згодом було опубліковано в National Geographic.

Прихильники теорій змов звернули увагу на об'єкт у формі пляшки в нижній частині знімка, який, на їхню думку, є якоюсь платформою. Судячи з масштабу фотографії, так звана "платформа Архімеда" має приблизно 8 км завдовжки і 1,5 км завширшки.

"Платформа" крупним планом

Знімок платформи Архімеда під іншим кутом Фото: NASA

На іншій фотографії NASA так званої "платформи Архімеда", яку було зроблено з більшою роздільною здатністю, видно, що "загадковий об'єкт" — це плоска поверхня хребта з крутим схилом.

Форма об'єкта і кратери, що його оточують, доводять, що на цій світлині зображено ту саму ділянку місячної поверхні, що й на попередній фотографії. Але конспірологи, звісно ж, не надто зацікавилися цим знімком.

Осколок

Так званий "Осколок" на Місяці Фото: NASA

Американський письменник Річард Гогленд, який спеціалізується на "змовах" NASA, стверджує, що на цьому знімку видно шпиль заввишки понад кілометр, який піднімається прямо з місячної поверхні. Знімок був зроблений апаратом Lunar Orbiter у лютому 1967 року.

Хогленд назвав об'єкт "Осколком" і продовжує стверджувати, що для нього не існує правдоподібного геологічного пояснення, тому що він був створений штучно.

"Осколок" крупним планом

Шпиль на Місяці крупним планом Фото: NASA

За словами Гогленда, на фото об'єкт, схожий на зірку, є реєстраційним знаком камери Lunar Orbiter. Так звана вежа під цим знаком — той самий "Осколок".

Справжній знімок NASA з "Осколком"

Справжній знімок NASA, який не був оброблений конспірологом Фото: NASA

На оригінальному знімку NASA, який був зроблений апаратом Lunar Orbiter 3, на передньому плані видно кратер Брюс, а на задньому — Центральну затоку.

Судячи з усього, саме цю фотографію Хогленд обробив, щоб отримати знімок свого "Осколка". Його маніпуляції — поєднання налаштування контрасту, згладжування та інших змін — схоже, перетворили крихітну плямочку світла біля горизонту Місяця (можливо, світло далекої зірки) на розмитий артефакт зображення — "Осколок".

Великий план області, що цікавить, можна побачити на наступному знімку.

На цьому знімку немає жодних шпилів на Місяці Фото: NASA

Яскраве світло

Занадто яскраве світло привернуло увагу конспірологів Фото: NASA

На цій фотографії, зробленій під час польоту "Аполлона-15" на Місяць 1971 року, зображено яскраво освітлений об'єкт, що ширяє над астронавтом Девідом Скоттом.

Знімок навів декого на думку про те, що під час висадки на Місяць мало відбуватися щось недобре.

Однак експерти стверджують, що це всього лише відблиск від об'єктива, оскільки відблиски у верхній частині кадру показують, що сонце перебуває досить високо.