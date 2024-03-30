Платформа Архимеда и километровый шпиль: какие странные "объекты" находили на Луне (фото)

Конспирологи и энтузиасты часто заявляют об обнаружении внеземной жизни или даже целых инопланетных городов. Фотографии загадочных объектов, якобы найденных на Луне, подпитывают эти идеи.

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"Платформа" Архимеда

Платформа Архимеда на Луне Фото: NASA

Во время миссии "Аполлон" лунный орбитальный аппарат сделал несколько фотографий окрестностей кратера Архимеда, в том числе и эту, которая впоследствии была опубликована в National Geographic.

Приверженцы теорий заговоров обратили внимание на объект в форме бутылки в нижней части снимка, который, по их мнению, является какой-то платформой. Судя по масштабу фотографии, так называемая "платформа Архимеда" имеет примерно 8 км в длину и 1,5 км в ширину.

"Платформа" крупным планом

Снимок платформы Архимеда под другим углом Фото: NASA

На другой фотографии NASA так называемой "платформы Архимеда", которая была сделана с большим разрешением, видно, что "загадочный объект" — этого плоская поверхность хребта с крутым склоном.

Форма объекта и окружающие его кратеры доказывают, что на этой фотографии изображен тот же участок лунной поверхности, что и на предыдущей фотографии. Но конспирологи, конечно же, не слишком заинтересовались этим снимком.

Осколок

Так называемый "Осколок" на Луне Фото: NASA

Американский писатель Ричард Хогленд, специализирующийся на "заговорах" NASA, утверждает, что на этом снимке виден шпиль высотой более километра, который поднимается прямиком с лунной поверхности. Снимок был сделан аппаратом Lunar Orbiter в феврале 1967 года.

Хогленд назвал объект "Осколком" и продолжает утверждать, что для него не существует правдоподобного геологического объяснения, потому что он был создан искусственно.

"Осколок" крупным планом

Шпиль на Луне крупным планом Фото: NASA

По словам Хогленда, на фото объект, похожий на звезду, является регистрационным знаком камеры Lunar Orbiter. Так называемая башня под этим знаком — тот самый "Осколок".

Настоящий снимок NASA с "Осколком"

Настоящий снимок NASA, который не был обработан конспирологом Фото: NASA

На оригинальном снимке NASA, который был сделан аппаратом Lunar Orbiter 3, на переднем плане виден кратер Брюс, а на заднем — Центральный залив.

Судя по всему, именно эту фотографию Хогленд обработал, чтобы получить снимок своего "Осколка". Его манипуляции — сочетание настройки контраста, сглаживания и других изменений — похоже, превратили крошечное пятнышко света у горизонта Луны (возможно, свет далекой звезды) в размытый артефакт изображения — "Осколок".

Крупный план интересующей области можно увидеть на следующем снимке.

На настоящем снимке нет никаких шпилей на Луне Фото: NASA

Яркий свет

Слишком яркий свет привлек внимание конспирологов Фото: NASA

На этой фотографии, сделанной во время полета "Аполлона-15" на Луну в 1971 году, изображен ярко освещенный объект, парящий над астронавтом Дэвидом Скоттом.

Снимок навел некоторых на мысль о том, что во время высадки на Луну должно было происходить что-то неладное.

Однако эксперты утверждают, что это всего лишь блик от объектива, поскольку блики в верхней части кадра показывают, что солнце находится достаточно высоко.