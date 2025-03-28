Конца света снова не произошло: Солнце успокоилось раньше, чем успело испепелить Землю

Исследователи говорят, что 25-й солнечный максимум, которым пугали на протяжении нескольких лет, завершился еще в 2024 году. Активность Солнца пошла на спад, но могут быть неожиданности.

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Солнце уже давно вошло в свою пиковую фазу активности, которая называется солнечным максимумом. Но находится ли наше Солнце все еще на пике активности или этот максимум уже позади? Вот, что по этому поводу говорят ученые, пишет Space.com.

На поверхности Солнца области концентрированных магнитных полей можно увидеть в виде темных пятен. Выше этих областей, в атмосфере звезды, появляются солнечные вспышки или корональный выбросы массы (CME), которые могут влиять на Землю через космическую погоду.

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Но частота всех этих происшествий не одинакова. Она растет и снижается в течение 11-летнего солнечного цикла. Во время солнечного минимума на протяжении месяцев может не наблюдаться ни единого солнечного пятна. Но на пике цикла солнечные вспышки и CME являются обычным делом.

В конце декабря 2019 года был зафиксирован солнечный минимум, который отметил конец 24-го солнечного цикла. На сегодняшний день Солнце находится в своем 25-м цикле. Солнечные циклы обычно длятся около 11 лет, но этот отрезок времени может варьироваться.

Последние подсчеты Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) показывал, что пик солнечного максимума с 101,8 — 125,2 солнечными пятнами в месяц произойдет в июле 2025 года.

Но 25-й солнечный цикл уже превысил прогнозируемый пик, достигнув 156,7 темных пятен в августе 2024 года. С этого момента общее количество темных пятен на Солнце начало постепенно сокращаться. Но можно ли это снижение считать признаком того, что солнечный максимум уже прошел?

График прогнозирования солнечного цикла достаточно гибкий, он обновляется каждый месяц по мере поступления данных за предыдущий месяц. Согласно обновлению данных в марте 2025 года, солнечный максимум, скорее всего, уже прошел. Его пик пришелся на август и ноябрь 2024 года. Если эти данные подтвердятся, то сейчас Солнце находится в завершении своего 25-го цикла.

Очевидно, что дата отличается от первоначального прогноза на июль 2025 года. Дело в том, что не все солнечные циклы длятся ровно 11 лет. Зачастую, чем мощнее солнечный цикл, тем он короче по времени.

Но все может быть не так просто. К примеру, 24-й солнечный цикл имел два пика – один в 2012 году и второй в 2014 году. Этот двойной пик редко встречается в прогнозах, но он наблюдался много раз в исторических солнечных циклах. Может ли 25-й солнечный цикл продемонстрировать второй пик, отложив солнечный максимум до конца 2025 года? Это, безусловно, возможно, хотя некоторые могут утверждать, что мы уже пережили два пика, в 2023 и 2024 годах соответственно.

Напомним, ученые объяснили загадочное поведение солнечного ветра. Солнце постоянно выбрасывает поток электрически заряженных частиц, который называется солнечным ветром. Уже несколько десятилетий для ученых оставалось загадкой, откуда берется энергия для того, чтобы нагревался и очень быстро ускорялся солнечный ветер. Теперь данные двух космических аппаратов, изучающих Солнце, помогли раскрыть эту тайну.