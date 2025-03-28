Кінця світу знову не сталося: Сонце заспокоїлося раніше, ніж встигло спопелити Землю

Дослідники кажуть, що 25-й сонячний максимум, яким лякали впродовж кількох років, завершився ще у 2024 році. Активність Сонця пішла на спад, але можуть бути несподіванки.

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Сонце вже давно увійшло у свою пікову фазу активності, яка називається сонячним максимумом. Але чи перебуває наше Сонце все ще на піку активності або цей максимум уже позаду? Ось, що з цього приводу говорять вчені, пише Space.com.

На поверхні Сонця області концентрованих магнітних полів можна побачити у вигляді темних плям. Вище цих областей, в атмосфері зірки, з'являються сонячні спалахи або корональні викиди маси (CME), які можуть впливати на Землю через космічну погоду.

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Але частота всіх цих подій не однакова. Вона зростає і знижується протягом 11-річного сонячного циклу. Під час сонячного мінімуму протягом місяців може не спостерігатися жодної сонячної плями. Але на піку циклу сонячні спалахи та CME є звичайною справою.

Наприкінці грудня 2019 року було зафіксовано сонячний мінімум, який відзначив кінець 24-го сонячного циклу. На сьогодні Сонце перебуває у своєму 25-му циклі. Сонячні цикли зазвичай тривають близько 11 років, але цей відрізок часу може варіюватися.

Останні підрахунки Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) показував, що пік сонячного максимуму з 101,8 — 125,2 сонячними плямами на місяць відбудеться в липні 2025 року.

Але 25-й сонячний цикл уже перевищив прогнозований пік, досягнувши 156,7 темних плям у серпні 2024 року. З цього моменту загальна кількість темних плям на Сонці почала поступово скорочуватися. Але чи можна це зниження вважати ознакою того, що сонячний максимум уже минув?

Графік прогнозування сонячного циклу досить гнучкий, він оновлюється щомісяця в міру надходження даних за попередній місяць. Згідно з оновленням даних у березні 2025 року, сонячний максимум, найімовірніше, вже минув. Його пік припав на серпень і листопад 2024 року. Якщо ці дані підтвердяться, то зараз Сонце перебуває в завершенні свого 25-го циклу.

Очевидно, що дата відрізняється від початкового прогнозу на липень 2025 року. Річ у тім, що не всі сонячні цикли тривають рівно 11 років. Найчастіше, чим потужніший сонячний цикл, тим він коротший за часом.

Але все може бути не так просто. Наприклад, 24-й сонячний цикл мав два піки — один у 2012 році й другий у 2014 році. Цей подвійний пік рідко трапляється в прогнозах, але він спостерігався багато разів в історичних сонячних циклах. Чи може 25-й сонячний цикл продемонструвати другий пік, відклавши сонячний максимум до кінця 2025 року? Це, безумовно, можливо, хоча деякі можуть стверджувати, що ми вже пережили два піки, у 2023 і 2024 роках відповідно.

Нагадаємо, вчені пояснили загадкову поведінку сонячного вітру. Сонце постійно викидає потік електрично заряджених частинок, який називається сонячним вітром. Уже кілька десятиліть для вчених залишалося загадкою, звідки береться енергія для того, щоб нагрівався і дуже швидко прискорювався сонячний вітер. Тепер дані двох космічних апаратів, що вивчають Сонце, допомогли розкрити цю таємницю.