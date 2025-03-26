Необъяснимые темно-серые сферы нашли на Марсе: они прятались под камнем (фото)

Марсоход Perseverance сделал открытие на Красной планете. Часть обнаруженных загадочных сфер даже имеют отверстия, что делает их похожими на бусины.

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Марсоход NASA Perseverance сделал открытие, обнаружив россыпь темно-серых сфер, чье происхождение остается пока неизвестным, пишет The Debrief.

Загадочные сферы марсоход нашел внутри необычной породы, обнаруженной на краю кратера Езеро в Брум-Пойнт. Марсоход соскоблил образец с одной из более светлых частей, где в подстилающей поверхности обнаружились серые сферы.

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"Соскобленный образец скрывал под собой сотни сфер размером в миллиметр", — говорит кандидат наук Имперского колледжа Лондона Алекс Джонс.

Место, где была обнаружена странная порода, была названа "заливом Святого Павла". Темно-серый окрас придает сферам металлический вид, а их форма варьируется от эллиптических до идеальных сфер. Некоторые из найденных сфер даже содержат крошечные отверстия, что делает их похожими на бусины.

Темно-серый окрас придает сферам металлический вид Фото: NASA/JPL-Caltech/LANL/CNES/IRAP

Часть из этих марсианских сферул также имеют угловатые края, которые могут быть результатами трещин.

"Какая причудливая геология могла создать такие странные формы?", — задается вопросом Джонс.

Но это далеко не первый раз, когда ученые находят на Марсе подобные геологические образования.

Пока ученые точно не могут сказать, как сферы образовались, но команда Perseverance работает над тем, чтобы объяснить их происхождение.

Еще в 2004 году марсоход Opportunity обнаружил небольшие сферы, которая в NASA назвали "марсианской черникой". В тот раз сферы нашли на плато Маридиана.

Вероятнее всего сферы – это конкреции, шаровидный минерал, который формируется в процессе взаимодействия с грунтовыми водами, циркулирующими через пористые пространства в окружающей среде.

Но конкреции не единственный способ образования сферул. Они также могут появляться, когда крошечные частички расплавленной породы быстро охлаждаются. Этот процесс чаще всего происходит во время падения метеоритов или извержений вулканов.

В случае с найденным сферами в Брум-Пойнт, основной вопрос состоит в том, какой именно из этих процессов привел к формированию сферы. Каждый механизм будет иметь абсолютно разное значение для истории древней окружающей среды Марса.

Напомним, марсоход Curiosity сделал крупное открытие на Марсе. Исследователи говорят, что обнаружили крупнейшую молекулу углерода.