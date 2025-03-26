Незрозумілі темно-сірі сфери знайшли на Марсі: вони ховалися під каменем (фото)

Марсохід Perseverance зробив відкриття на Червоній планеті. Частина виявлених загадкових сфер навіть мають отвори, що робить їх схожими на намистини.

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Марсохід NASA Perseverance зробив відкриття, виявивши розсип темно-сірих сфер, чиє походження залишається поки невідомим, пише The Debrief.

Загадкові сфери марсохід знайшов усередині незвичайної породи, виявленої на краю кратера Езеро в Брум-Пойнт. Марсохід зішкрябав зразок з однієї з більш світлих частин, де в підстилаючій поверхні виявилися сірі сфери.

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"Взятий зразок приховував під собою сотні сфер розміром у міліметр", — каже кандидат наук Імперського коледжу Лондона Алекс Джонс.

Місце, де було виявлено дивну породу, було названо "затокою Святого Павла". Темно-сіре забарвлення надає сферам металевого вигляду, а їхня форма варіюється від еліптичних до ідеальних сфер. Деякі зі знайдених сфер навіть містять крихітні отвори, що робить їх схожими на намистини.

Темно-сіре забарвлення надає сферам металевого вигляду Фото: NASA/JPL-Caltech/LANL/CNES/IRAP

Частина з цих марсіанських сферул також мають незграбні краї, які можуть бути результатами тріщин.

"Яка химерна геологія могла створити такі дивні форми?", — ставить запитання Джонс.

Але це далеко не вперше, коли вчені знаходять на Марсі подібні геологічні утворення.

Поки вчені точно не можуть сказати, як сфери утворилися, але команда Perseverance працює над тим, щоб пояснити їхнє походження.

Ще 2004 року марсохід Opportunity виявив невеликі сфери, які в NASA назвали "марсіанською чорницею". Того разу сфери знайшли на плато Марідіана.

Найімовірніше сфери — це конкреції, кулястий мінерал, який формується в процесі взаємодії з ґрунтовими водами, що циркулюють через пористі простори в навколишньому середовищі.

Але конкреції не єдиний спосіб утворення сферул. Вони також можуть з'являтися, коли крихітні частинки розплавленої породи швидко охолоджуються. Цей процес найчастіше відбувається під час падіння метеоритів або вивержень вулканів.

У випадку зі знайденими сферами в Брум-Пойнт, основне питання полягає в тому, який саме з цих процесів призвів до формування сфери. Кожен механізм матиме абсолютно різне значення для історії стародавнього навколишнього середовища Марса.

Нагадаємо, марсохід Curiosity зробив велике відкриття на Марсі. Дослідники кажуть, що виявили найбільшу молекулу вуглецю.