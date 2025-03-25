Марсохід Curiosity зробив велике відкриття на Марсі: щось знайшли у зразках ґрунту

Дослідники кажуть, що виявили найбільшу молекулу вуглецю.

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На Марсі, де колись розташовувалося озеро, знайдено ланцюжки з дюжини атомів вуглецю, що може бути доказом того, що на Червоній планеті було життя, пише ScienceAlert.

Відкриття було зроблено за допомогою інструменту для взяття проб, який було встановлено на марсоході Curiosity. Результати також були підтверджені в лабораторних умовах на Землі.

Учені не виключають, що найбільші зі знайдених на Марсі молекули вуглецю могли бути створені внаслідок процесів, не пов'язаних із життям. Але сам факт їхнього існування демонструє здатність марсохода ідентифікувати довгі органічні молекули на поверхні Марса, які могли утворитися мільярди років тому.

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"Той факт, що тендітні лінійні молекули все ще присутні на поверхні Марса через 3,7 мільярда років після їхнього утворення, дає нам змогу зробити нову заяву: якщо життя колись з'явилося на Марсі мільярди років тому, то хімічні сліди цього стародавнього життя все ще можуть бути присутніми сьогодні, і ми зможемо їх виявити", — каже керівник дослідження хімік-аналітик Каролін Фрейссіне з Французького національного центру наукових досліджень (CNRS).

Місце на Марсі, де було зроблено відкриття

Під час своїх пошуків слідів марсіанського життя Curiosity натрапив на цікаві відкладення, що включають різні хлоровані та сірковмісні органічні сполуки і нітрати. Це вказало на те, що в стародавній породі можуть бути ознаки більш складних ознак життя.

Команда використовувала один з інструментів марсохода, який призначений для аналізу мінеральних зразків зі свердловин. Дані показали наявність кількох найдовших ланцюгів вуглецю.

Після цього вчені провели експеримент на Землі, щоб перевірити, як у марсіанських умовах можуть формуватися вуглецеві ланцюги з інших органічних сполук, включно з бензойною кислотою, яка також була присутня у зразку з Марса.

"Виявлені молекули являють собою 10, 11 і 12 лінійних вуглецевих ланцюгів, відомих як алкани або вуглеводні", — каже Фрейссинет.

Якщо сполуки справді були присутні в породі, є всі шанси, що вони були "побудовані" з простіших молекул, таких як водень і оксид вуглецю, без будь-якої підтримки з боку живого організму.

Але є й інша ймовірність, яка включає розпад ще більш складних сполук, що може бути ознакою марсіанської біології. Наприклад, наші власні тіла містять багате розмаїття карбонових кислот того самого виду, який може зберігатися в осадовій породі.

Нагадаємо, вчені з'ясували, коли і як зникло життя на Марсі. Червона планета, яка зараз є неживим світом, зіткнулася з планетарною катастрофою, яку спровокували самі живі організми на цій планеті.