Там выжить невозможно: внутри объекта NASA обнаружили 26 неизвестных живых существ (фото)

Чистые помещения NASA, которые используются для подготовки космических аппаратов к запускам в космос оказались не такими уж чистыми, как считалось. Там были обнаружены 26 новых микроорганизмов, которые имеют повышенный уровень выживаемости в экстремальных средах.

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Исследование опубликовано в журнале Microbiome, пишет Space.

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Чистые помещения NASA предназначены для сборки и подготовки космических аппаратов к их предстоящим миссиям в космос. Это объекты, которые созданы для поддержания исключительно низкого уровня пыли и микроорганизмов. Чистые помещения необходимы для того, чтобы предотвратить попадание микробной жизни на другие планеты. Там созданы экстремальные условия, которые делают выживание микробов невозможным. Но некоторые микроорганизмы, известные как экстремофилы, демонстрируют впечатляющую устойчивость в неблагоприятных условиях.

По словам ученых, они хотели определить риск переноса экстремофилов в ходе космических миссий и понять, какие микроорганизмы могут выжить в суровых условиях космоса. Это исследование имеет важное значение для защиты от непреднамеренной колонизации исследуемых планет.

Ученые обнаружили 53 штамма, которые принадлежат 26 ранее неизвестным видам микробов. Эти неизвестные виды имеют генетические черты, связанные с устойчивостью к экстремальным средам.

Сканирующая электронная микроскопия некоторых новых видов микробов Фото: NASA

Ученые изучили геномы новых экстремофилов, чтобы понять, как они смогли выжить в чистых помещениях NASA. Оказалось, что микробы имеют особенные гены, связанные с восстановлением ДНК, детоксикацией вредных веществ и ускоренным метаболизмом.

Эти выносливые микроорганизмы могут дать информацию, которая может принести пользу людям при создании новых биотехнологий. Ученые говорят, что можно использовать гены новых микробов для того, чтобы применить их в медицине, консервировании продуктов питания и других отраслях. И, конечно, исследование поможет NASA улучшить свои протоколы чистых помещений, чтобы свести к минимуму риск биологического загрязнения в будущих миссиях.

Как уже писал Фокус, китайские астронавты обнаружили на орбитальной станции неизвестный вид земных микроорганизмов. Такое открытие было сделано впервые на космической станции "Тяньгун"

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили необычную черную дыру, которая стреляет плазменными "пулями" почти со скоростью света. Астрономы обнаружили квазар, который переживает то, что ученые называют мощным плазменным штормом.

Еще Фокус писал о том, что создана специальная машина для добычи гелия-3 на Луне. Этот чрезвычайно редкий изотоп находится в огромном количестве на спутнике Земли и с его помощью можно получить практически безграничную энергию.