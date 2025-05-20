Обнаружена необычная черная дыра: стреляет плазменными "пулями" почти со скоростью света

Квазары возникают, когда сверхмассивная черная дыра в центре галактики питается материей с такой скоростью, что в итоге выбрасывает ее больше, чем может поглотить. Эта плазма может светиться так ярко, что затмевает собой всю галактику, а некоторые ее части могут вылетать с невероятной скоростью. Астрономы обнаружили один из таких квазаров, под названием PDS 456, который переживает то, что ученые называют мощным плазменным штормом.

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Исследование опубликовано в журнале Nature, пишет IFLScience.

Чтобы сверхмассивная черная дыра стала квазаром, ей нужно много материи для поглощения, которая находится рядом. Эта материя часто приходит после столкновения галактик, в результате перемещения к центру галактики.

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Активность квазаров может создавать механизм обратной связи с выбросом плазмы, которая в конечном итоге образует ветры по всей галактике. Но неясно, как ветры формируются действительно близко к черным дырам.

Благодаря японскому рентгеновскому космическому телескопу XRISM, ученые смогли определить мощные выбросы плазмы, выходящие из черной дыры PDS 456. Оказалось, что это странные выбросы, которые создают не гладки, а комковатые галактические ветры. Астрономы определили пять различных газовых компонентов, которые вылетают со скоростью до 30% скорости света. Скорость света – это 300 000 км/ч.

Ученые говорят, что эти выбросы похожи на выстрелы плазменных "пуль". Каждый год сверхмассивная черная дыра теряет достаточно газа, чтобы создать от 60 до 300 звезд, похожих на Солнце, и эти ветры несут энергию, в 1000 раз превышающую энергию ветров галактического масштаба, хотя вместо того, чтобы охватывать тысячи световых лет, похожие на пули выбросы исходят из ближайшего окружения к черной дыре.

Квазары возникают, когда сверхмассивная черная дыра в центре галактики питается материей с такой скоростью, что в итоге выбрасывает ее больше, чем может поглотить Фото: wikipedia

Точная связь между выбросами плазмы и эволюцией галактических ветров неясна, как и неясно, как они вписываются в совместную эволюцию сверхмассивной черной дыры и ее родной галактики. Ученые продолжают изучать эту галактику, чтобы разгадать эту загадку эволюции галактики.

По словам ученых, PDS 456 является ценной лабораторией для изучения очень мощных ветров, создаваемых сверхмассивными черными дырами в локальной Вселенной. Это наблюдение позволило измерить геометрию и распределение скорости ветра с уровнем детализации, который был ранее невозможен.

PDS 456 является относительно близкой сверхмассивной черной дырой, расположенной на расстоянии 2,5 млрд световых лет от нас. Масса этой черной дыры в 1,5 млрд раз больше, чем у Солнца. Для сравнения сверхмассивная черная дыра в центре нашей галактики Млечный Путь в 4 млн раз массивнее Солнца и находится на расстоянии 26 тысяч световых лет от нас.

Ученые теперь продолжат наблюдения за другими квазарами, чтобы определить насколько необычным является поведение черной дыры PDS 456.

Как уже писал Фокус, ученые впервые обнаружили блуждающую по космосу черную дыру, которая поглощает звезды на своем пути.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили в далекой галактике неизвестную форму материи. Необычайно плотная галактика может стать первым явным доказательством существования новой формы темной материи.

Еще Фокус писал о том, что астрономы, которые занимаются поиском внеземной жизни, обнаружили два странных электромагнитных импульса. Они исходят от далекого созвездия, и пока их не могут объяснить ученые.