Странные дела в созвездии Большой Медведицы: звезда диаметром более 1 млн км куда-то исчезает

Астрономы, которые занимаются поиском внеземной жизни, обнаружили два странных электромагнитных импульса. Они исходят от далекого созвездия, и пока их не могут объяснить ученые.

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Об этом сообщает Futurism.

Ученые из NASA и Лаборатории реактивного движения CalTech пока не исключают даже того, что им пришлось столкнуться с инопланетной жизнью. Странные импульсы были обнаружены сразу у двух звезд, которые находятся в пределах созвездия Большой Медведицы, что примерно в 100 световых годах от Земли.

Странный импульс от звезды

Астроном из NASA Ричард Стэнтон обнаружил звезду HD 89389, которая немного больше и ярче нашего Солнца. Изучая этот объект Стэнтон обнаружил необъяснимый сигнал, который исходил от него. Это были два одинаковых и быстрых импульса с интервалом примерно в 4,4 секунды, которые заставили звезду ярко вспыхнуть, потускнеть, а затем опять вспыхнуть.

"Звезда вдруг становится ярче-тусклее-ярче, а после возвращается к своему фоновому уровню. Такая вариация не может быть вызвана случайным шумом или атмосферной турбулентностью. Как заставить звезду диаметром более миллиона километров частично исчезнуть за десятую долю секунды?", — говорит Стэнтон.

Он провел около 1500 часов сравнивая полученный сигнал с другими ранее обнаруженными и не нашел ничего подобного. Ученый сравнивал данные даже с такими помехами, как самолеты, молнии, метеоры и сбои в системе.

Но сам сигнал напомнил нечто, что было зафиксировано ранее в 2019 году – двойной импульс, который исходил от горячего газового гиганта под названием Dimidium. Он находится примерно в 50 световых годах от Земли.

Электромагнитные импульсы от Dimidium не изучались более предметно, так как их списали на помехи от птиц.

Чтобы избежать подобного ложного вывода, Стэнтон начал выдвигать всевозможные объяснения, связанные со странными сигналами, включая атмосферные условия на Земле или даже аномальные показания из-за гравитации нашей планеты. Но ни одно из них "не является действительно удовлетворительным на данный момент", говорит ученый.

"Мы не знаем, какой объект может производить эти импульсы или как далеко он находится. Мы не знаем, производится ли двухимпульсный сигнал чем-то, проходящим между нами и звездой, или он генерируется чем-то, что модулирует свет звезды, не перемещаясь по полю", — добавляет автор открытия.

Ученый соглашается, что слишком рано говорить о происходящем в созвездии Большой Медведицы.

"Пока мы не узнаем больше, мы даже не можем отрицать, что в этом замешаны инопланетяне", — подытожил автор исследования.

Откуда появилось название Большой Медведицы

Согласно легенде, дочь царя Ликаона Каллисто родила сына Аркаса от бога Зевса. Однако ревнивая жена последнего, Гера, превратила ее в медведицу.

Аркас не узнал свою мать и попытался убить ее. Чтобы помешать этому, Зевс забрал медведицу Каллисто на небо и превратил ее в созвездие. По легенде, для этого он потянул ее за хвост, поэтому созвездие имеет длинную "ручку ковша" — хвост медведицы.

На самом деле созвездие Большой Медведицы содержит тысячи и даже миллионы звезд, ведь это просто выделенный участок неба, включающий в себя абсолютно все светила, расположенные в этом направлении. Однако невооруженным глазом мы можем увидеть только 70 из них.

При этом даже большинство из этих 70 люди редко замечают и знают только те, которые образуют ковш. Если спросить обычного человека, сколько звезд входит в Большую Медведицу, он, скорее всего, ответит, что их семь, имея в виду Дубхе, Мерак, Фекду, Мегрец, Алиот, Мицар и Алькаид. Однако если внимательно посмотреть на Мицар (среднюю звезду "Ковша"), то можно увидеть рядом еще одну крошечную звезду, которая называется Алькор — "Всадник".

Напомним, обнаружена аномалия у похожей на Солнце звезды. Обнаруженный профиль вращения звезды не предсказывало даже компьютерное моделирование.