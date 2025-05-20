Дивні справи в сузір'ї Великої Ведмедиці: зірка діаметром понад 1 млн км кудись зникає

Астрономи, які займаються пошуком позаземного життя, виявили два дивні електромагнітні імпульси. Вони виходять від далекого сузір'я, і поки що їх не можуть пояснити вчені.

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Про це повідомляє Futurism.

Науковці з NASA та Лабораторії реактивного руху CalTech поки що не виключають навіть того, що їм довелося зіткнутися з інопланетним життям. Дивні імпульси було виявлено одразу у двох зірок, які розташовані в межах сузір'я Великої Ведмедиці, що приблизно за 100 світлових років від Землі.

Дивний імпульс від зірки

Астроном з NASA Річард Стентон виявив зірку HD 89389, яка трохи більша і яскравіша за наше Сонце. Вивчаючи цей об'єкт Стентон виявив незрозумілий сигнал, який виходив від нього. Це були два однакових і швидких імпульси з інтервалом приблизно в 4,4 секунди, які змусили зірку яскраво спалахнути, потьмяніти, а потім знову спалахнути.

"Зірка раптом стає яскравішою-тьмянішою-яскравішою, а потім повертається до свого фонового рівня. Така варіація не може бути спричинена випадковим шумом або атмосферною турбулентністю. Як змусити зірку діаметром понад мільйон кілометрів частково зникнути за десяту частку секунди?", — каже Стентон.

Він провів близько 1500 годин порівнюючи отриманий сигнал з іншими раніше виявленими й не знайшов нічого подібного. Вчений порівнював дані навіть з такими перешкодами, як літаки, блискавки, метеори і збої в системі.

Але сам сигнал нагадав щось, що було зафіксовано раніше 2019 року — подвійний імпульс, який виходив від гарячого газового гіганта під назвою Dimidium. Він розташований приблизно за 50 світлових років від Землі.

Електромагнітні імпульси від Dimidium не вивчали більш предметно, оскільки їх списали на перешкоди від птахів.

Щоб уникнути такого хибного висновку, Стентон почав висувати всілякі пояснення, пов'язані з дивними сигналами, включно з атмосферними умовами на Землі або навіть аномальними показаннями через гравітацію нашої планети. Але жодне з них "не є справді задовільним на даний момент", каже вчений.

"Ми не знаємо, який об'єкт може виробляти ці імпульси або як далеко він знаходиться. Ми не знаємо, чи продукується двоімпульсний сигнал чимось, що проходить між нами і зіркою, чи він генерується чимось, що модулює світло зірки, не переміщаючись по полю", — додає автор відкриття.

Вчений погоджується, що занадто рано говорити про те, що відбувається в сузір'ї Великої Ведмедиці.

"Поки ми не дізнаємося більше, ми навіть не можемо заперечувати, що в цьому замішані інопланетяни", — підсумував автор дослідження.

Звідки з'явилася назва Великої Ведмедиці

Згідно з легендою, дочка царя Лікаона Каллісто народила сина Аркаса від бога Зевса. Однак ревнива дружина останнього, Гера, перетворила її на ведмедицю.

Аркас не впізнав свою матір і спробував убити її. Щоб завадити цьому, Зевс забрав ведмедицю Каллісто на небо і перетворив її на сузір'я. За легендою, для цього він потягнув її за хвіст, тому сузір'я має довгу "ручку ковша" — хвіст ведмедиці.

Насправді сузір'я Великої Ведмедиці містить тисячі й навіть мільйони зірок, адже це просто виділена ділянка неба, що містить абсолютно всі світила, розташовані в цьому напрямку. Однак неозброєним оком ми можемо побачити лише 70 із них.

При цьому навіть більшість із цих 70 люди рідко помічають і знають тільки ті, які утворюють ківш. Якщо запитати пересічну людину, скільки зірок входить до Великої Ведмедиці, вона, найімовірніше, відповість, що їх сім, маючи на увазі Дубхе, Мерак, Фекду, Мегрец, Аліот, Міцар і Алькаїд. Однак якщо уважно подивитися на Міцар (середню зірку "Ковша"), то можна побачити поруч ще одну крихітну зірку, яка називається Алькор — "Вершник".

Нагадаємо, виявлено аномалію у схожої на Сонце зірки. Виявлений профіль обертання зірки не передбачало навіть комп'ютерне моделювання.