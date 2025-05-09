Поглощает все звезды на своем пути: впервые обнаружен блуждающий пожиратель материи (фото)

На расстоянии 600 млн световых лет от нас астрономы обнаружили необычную сверхмассивную черную дыру, которая находится не в центре галактики, как обычно. Эта черная дыра поглощает все звезды, которые подходят слишком близко.

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Исследование опубликовано в журнале Astrophysical Journal Letters, пишет SciNews.

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Сверхмассивная черная дыра находится не та, где должна

Блуждающая черная дыра была обнаружена космическими телескопами Хаббл и Чандра с помощью события приливного разрушения, а иначе ее бы не могли никогда увидеть астрономы. События приливного разрушения — это процесс разрушения звезды, которая приблизилась слишком близко к сверхмассивной черной дыре, и гравитация последней разорвала звезду на части. В результате образуется поток вещества, который кружит вокруг черной дыры, а затем по спирали попадает внутрь нее. Когда происходит процесс поглощения звезды возникает очень яркая вспышка света и благодаря этому можно идентифицировать черную дыру.

Эта иллюстрация события приливного разрушения показывает следующее: 1) Сверхмассивная черная дыра дрейфует внутри галактики; 2) Звезда попадает в сильное гравитационное поле черной дыры; 3) Звезда разрушается гравитацией черной дыры; 4) Остатки звезды образуют диск вокруг черной дыры; 5) Во время поглощения звезды черной дырой выделяется много излучения; 6) Галактика содержит яркую вспышку энергии, которая смещена относительно ядра галактики, где находится еще более массивная черная дыра Фото: NASA

Новый пожиратель материи был обнаружен благодаря событию приливного разрушения, получившего название AT2024tvd. Наблюдения показали, что эта черная дыра, масса которой примерно в 1 млн раз больше, чем у Солнца, находится не в центре своей галактики, как это должно быть, а намного дальше от него. Ученые говорят, что они впервые обнаружили событие приливного разрушения, созданное блуждающей черной дырой.

У блуждающей черной дыры есть более массивный голодный сосед

Самое интересное, что наблюдения также показали, что в центре далекой галактики все же находится сверхмассивная черная дыра, которая также поглощает материю, масса которой примерно в 100 млн раз больше, чем у Солнца. Блуждающую сверхмассивную черную дыру от ее стационарного родственника отделяет примерно 2600 световых лет. Для сравнения, сверхмассивная черная дыра в центре Млечного Пути находится на расстоянии 26 000 световых лет от нас.

Фотография галактики с блуждающей черной дырой Фото: NASA

Как ни странно, две сверхмассивные черные дыры существуют относительно рядом в одной галактике, но как показало наблюдение, они не связаны гравитацией и не образуют двойной объект.

Астрономы считают, что меньшая черная дыра может со временем приблизить к большей черной дыре и они сольются, что приведет к созданию еще более массивного пожирателя материи. Но точная судьба блуждающей черной дыры неизвестна.

Еще одна фотография галактики с блуждающей черной дырой Фото: NASA

Астрономы выяснили, что блуждающую черную дыру можно увидеть только раз в несколько десятков тысяч лет, когда происходит поглощение очередной звезды. Затем черная дыра становится неактивной еще на несколько десятков тысяч лет. Но для Вселенной, существующей почти 14 млрд лет, это небольшой промежуток времени.

Почему эта черная дыра оказалась не в центре галактики?

Астрономы считают, что блуждающая черная дыра могла оказаться не в центре галактики в результате слияния трех черных дыр, когда объект с меньшей массой был выброшен. Другая гипотеза предполагает, что эта черная дыра является тем, что осталось от меньшей по размеру галактики, которая слилась с теперь уже родной галактикой для двух огромных черных дыр. Это могло произойти примерно 1 млрд лет назад.

Как уже писал Фокус, физики нашли новый источник загадочных нейтрино. Спиральная галактика М77 известна тем, что выпускает очень много частиц нейтрино. Но выброс нейтрино, которые еще называют призрачными частицами, из галактики М77 не похож ни на один другой. Теперь у физиков есть объяснение происходящего.