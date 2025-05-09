Поглинає всі зірки на своєму шляху: уперше виявлено блукаючого пожирача матерії (фото)

На відстані 600 млн світлових років від нас астрономи виявили незвичайну надмасивну чорну діру, яка розташована не в центрі галактики, як зазвичай. Ця чорна діра поглинає всі зірки, які підходять занадто близько.

Related video

Дослідження опубліковано в журналі Astrophysical Journal Letters, пише SciNews.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Надмасивна чорна діра знаходиться не там, де повинна

Блукаючу чорну діру було виявлено космічними телескопами Габбл і Чандра за допомогою події приливного руйнування, а інакше її б не могли ніколи побачити астрономи. Події приливного руйнування — це процес руйнування зірки, яка наблизилася занадто близько до надмасивної чорної діри, і гравітація останньої розірвала зірку на частини. У результаті утворюється потік речовини, який кружляє навколо чорної діри, а потім по спіралі потрапляє всередину неї. Коли відбувається процес поглинання зірки, виникає дуже яскравий спалах світла і завдяки цьому можна ідентифікувати чорну діру.

Ця ілюстрація події приливного руйнування показує таке: 1) Надмасивна чорна діра дрейфує всередині галактики; 2) Зірка потрапляє в сильне гравітаційне поле чорної діри; 3) Зірка руйнується гравітацією чорної діри; 4) Рештки зірки утворюють диск навколо чорної діри; 5) Під час поглинання зірки чорною дірою виділяється багато випромінювання; 6) Галактика містить яскравий спалах енергії, що зміщений відносно ядра галактики, де розташована ще більш масивна чорна діра. Фото: solar-system

Новий пожирач матерії був виявлений завдяки події приливного руйнування, що отримала назву AT2024tvd. Спостереження показали, що ця чорна діра, маса якої приблизно в 1 млн разів більша, ніж у Сонця, перебуває не в центрі своєї галактики, як це повинно бути, а набагато далі від нього. Вчені кажуть, що вони вперше виявили подію приливного руйнування, створену блукаючою чорною дірою.

У блукаючої чорної діри є більш масивний голодний сусід

Найцікавіше, що спостереження також показали, що в центрі далекої галактики все ж таки перебуває надмасивна чорна діра, яка також поглинає матерію, маса якої приблизно в 100 млн разів більша, ніж у Сонця. Блукаючу надмасивну чорну діру від її стаціонарного родича відділяє приблизно 2600 світлових років. Для порівняння, надмасивна чорна діра в центрі Чумацького Шляху розташована на відстані 26 000 світлових років від нас.

Фотографія галактики з блукаючою чорною дірою Фото: solar-system

Як не дивно, дві надмасивні чорні діри існують відносно поруч в одній галактиці, але, як показало спостереження, вони не пов'язані гравітацією і не утворюють подвійний об'єкт.

Астрономи вважають, що менша чорна діра може з часом наблизити до більшої чорної діри і вони зіллються, що призведе до створення ще більш масивного пожирача матерії. Але точна доля блукаючої чорної діри невідома.

Ще одна фотографія галактики з блукаючою чорною дірою Фото: solar-system

Астрономи з'ясували, що блукаючу чорну діру можна побачити тільки раз на кілька десятків тисяч років, коли відбувається поглинання чергової зірки. Потім чорна діра стає неактивною ще на кілька десятків тисяч років. Але для Всесвіту, що існує майже 14 млрд років, це невеликий проміжок часу.

Чому ця чорна діра опинилася не в центрі галактики?

Астрономи вважають, що блукаюча чорна діра могла опинитися не в центрі галактики внаслідок злиття трьох чорних дір, коли об'єкт із меншою масою був викинутий. Інша гіпотеза припускає, що ця чорна діра є тим, що залишилося від меншої за розміром галактики, яка злилася з тепер уже рідною галактикою для двох величезних чорних дір. Це могло статися приблизно 1 млрд років тому.

Як уже писав Фокус, фізики знайшли нове джерело загадкових нейтрино. Спіральна галактика М77 відома тим, що випускає дуже багато частинок нейтрино. Але викид нейтрино, які ще називають примарними частинками, з галактики М77 не схожий на жоден інший. Тепер у фізиків є пояснення того, що відбувається.