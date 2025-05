Астрономы обнаружили в далекой галактике неизвестную форму материи: что это такое (фото)

Необычайно плотная галактика может стать первым явным доказательством существования неизвестной формы темной материи, что меняет понимание этой загадочной космической субстанции.

Related video

Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical, пишет New Scientist.

Гало темной материи

Считается, что темная материя взаимодействует с обычной материей, из которой состоит все, что мы может увидеть вокруг и в космосе, только с помощью гравитации, поэтому ее сложно обнаружить. Новое открытие указывает на то, что существует такой тип темной материи, частицы которой могут прилипать сами к себе, то вступать во взаимодействие друг с другом.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В стандартной космологической модели, которая описывают развитие Вселенной, холодная темная материя взаимодействует с остальной частью Вселенной только с помощью гравитации. Поэтому темная материя собираться в невидимые облака вокруг галактик. Астрономы могут косвенно нанести на карту эти облака, известные как гало темной материи с помощью измерения оказываемого ими гравитационного влияния на свет, который исходит от других галактик и преломляется на пути к Земле.

Новый тип темной материи

Астрономы обнаружили, что некоторые гало темной материи, известные как темные гало, собираются вместе таким образом, который не может быть возможным, если частицы темной материи взаимодействуют только с помощью гравитации. Поэтому возникло предположение, что существует липкая форма темной материи, которая может оказывать на себя силу, которая превышает силу гравитации. Таким образом образуются более плотные гало темной материи.

Раньше ученые уже находили некоторые доказательства существования такой самовзаимодействующей темной материи, где частицы вступают во взаимодействие друг с другом, но было сложно определить местоположение такой темной материи в галактике, чтобы это точно совпадало с прогнозами.

Галактика SDSS J0946+1006 Фото: New Scientist

Теперь же астрономы обнаружили темное гало в галактике под названием SDSS J0946+1006, которая находится на расстоянии в несколько миллиардов световых лет от нас, и оно, как считают астрономы, чрезвычайно плотное и находится почти в центре галактики, как предсказывали модели самовзаимодействующей темной материи.

Астрономы смогли обнаружить темное гало благодаря измерению того, как галактика SDSS J0946+1006 действует в качестве гравитационной линзы. Такие линзы возникают, когда гравитация массивной галактики искривляет свет, который исходит из более далеких галактик, и таким образом астрономы могут их увидеть. В этом случае особое расположение линзы позволило ученым выяснить, как темная материя распределена в галактике.

Астрономы обнаружили, что темное гало почти наверняка находится рядом с центром галактики, а также вычислили гравитационное распределение материи и темной материи, что соответствует моделям самовзаимодействующей темной материи.

Авторы исследования говорят, что, если оценки плотности темной материи точны, ее трудно объяснить стандартной холодной темной материей. Но хотя самовзаимодействующая темная материя является правдоподобным объяснением, пока еще рано говорить об этом окончательно, считают ученые. Необходимы дальнейшие наблюдения.

Темная материя не любит свет

Темная материя не излучает, не поглощает и не отражает свет или другие виды электромагнитного излучения, что делает ее "темной". Темная материя обладает массой и создает гравитационное поле.

Большинство ученых считает, что темная материя не состоит из обычных частиц, из которых состоит все, что мы видим вокруг себя.

Считается, что 85% массы Вселенной занимает темная материя.

Слишком быстрое вращение звезд в галактиках, исходя из массы видимой материи, указывает на существование дополнительной массы, или темной материи.

Напрямую темную материю никто не видел, есть только доказательства ее влияния.

Как уже писал Фокус, физики считают, что они обнаружили источник происхождения темной материи во Вселенной.

Также Фокус писал о том, что топливо для безграничной энергии будут добывать на Луне. Американская компания Interlune представила прототип машины для добычи гелия-3 на Луне. Это стабильный изотоп гелия, который очень редко встречается на Земле, но его много на Луне. Этот изотоп гелия можно использовать при производстве термоядерной энергии, которая считается чистой и практически безграничной.