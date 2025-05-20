Там вижити неможливо: всередині об'єкта NASA виявили 26 невідомих живих істот (фото)

Чисті приміщення NASA, які використовуються для підготовки космічних апаратів до запусків у космос, виявилися не такими вже чистими, як вважалося. Там було виявлено 26 нових мікроорганізмів, які мають підвищений рівень виживання в екстремальних середовищах.

Related video

Дослідження опубліковано в журналі Microbiome, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Чисті приміщення NASA призначені для складання і підготовки космічних апаратів до їхніх майбутніх місій у космос. Це об'єкти, які створені для підтримки винятково низького рівня пилу і мікроорганізмів. Чисті приміщення необхідні для того, щоб запобігти потраплянню мікробного життя на інші планети. Там створені екстремальні умови, які роблять виживання мікробів неможливим. Але деякі мікроорганізми, відомі як екстремофіли, демонструють вражаючу стійкість у несприятливих умовах.

За словами вчених, вони хотіли визначити ризик перенесення екстремофілів під час космічних місій і зрозуміти, які мікроорганізми можуть вижити в суворих умовах космосу. Це дослідження має важливе значення для захисту від ненавмисної колонізації досліджуваних планет.

Учені виявили 53 штами, які належать 26 раніше невідомим видам мікробів. Ці невідомі види мають генетичні риси, пов'язані зі стійкістю до екстремальних середовищ.

Скануюча електронна мікроскопія деяких нових видів мікробів Фото: solar-system

Учені вивчили геноми нових екстремофілів, щоб зрозуміти, як вони змогли вижити в чистих приміщеннях NASA. Виявилося, що мікроби мають особливі гени, пов'язані з відновленням ДНК, детоксикацією шкідливих речовин і прискореним метаболізмом.

Ці витривалі мікроорганізми можуть дати інформацію, яка може бути корисною людям при створенні нових біотехнологій. Вчені кажуть, що можна використовувати гени нових мікробів для того, щоб застосувати їх у медицині, консервуванні продуктів харчування та інших галузях. І, звичайно, дослідження допоможе NASA поліпшити свої протоколи чистих приміщень, щоб звести до мінімуму ризик біологічного забруднення в майбутніх місіях.

Як уже писав Фокус, китайські астронавти виявили на орбітальній станції невідомий вид земних мікроорганізмів. Таке відкриття було зроблено вперше на космічній станції "Тяньгун"

Також Фокус писав про те, що вчені виявили незвичайну чорну діру, яка стріляє плазмовими "кулями" майже зі швидкістю світла. Астрономи виявили квазар, який переживає те, що вчені називають потужним плазмовим штормом.

Ще Фокус писав про те, що створено спеціальну машину для видобутку гелію-3 на Місяці. Цей надзвичайно рідкісний ізотоп міститься у величезній кількості на супутнику Землі і з його допомогою можна отримати практично безмежну енергію.