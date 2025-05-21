Сверхзвуковой самолет NASA "полетел", не отрываясь от земли: в чем его уникальность (видео)

Инженеры из NASA провели испытание полета на крейсерской скорости сверхзвукового самолета X-59 и без выхода из ангара.

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Об этом пишет Space.

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"Тихий" сверхзвуковой самолет

Сверхзвуковой самолет X-59 от NASA был разработан компанией Lockheed Martin. Благодаря своей конструкции он может не создавать громкий шум, достигающий земли, когда сверхзвуковые самолеты преодолевают звуковой барьер, то есть летят быстрее скорости звука.

Поскольку звуковые удары являются разрушительными, сверхзвуковые полеты запрещены над населенными районами в США. Таким образом, "тихий" самолет X-59 должен продемонстрировать, что будущие пассажирские сверхзвуковые самолеты смогут летать между городами США не создавая громкого шума.

Напоминаем, что скорость звука составляет 1225 км/ч и сейчас преодолеть скорость звука могут только военные самолеты. Новые пассажирские сверхзвуковые самолеты сейчас создают несколько частных компаний в США, ведь с 2003 года, когда закончилась эксплуатация сверхзвукового самолета "Конкорд", такие самолеты не используются для перевозки пассажиров.

Сверхзвуковой самолет X-59 имеет длину 30 метров и размах крыльев 9 метров. Он оснащен двигателем General Electric F-414, который позволит самолету развивать максимальную скорость 1590 км/ч и летать с крейсерской скоростью 1510 км/ч на высоте 16 800 метров.

Сверхзвуковой самолет X-59 Фото: NASA

Полет сверхзвукового самолета X-59 не отрываясь от земли

Инженеры NASA провели испытание полета X-59 на крейсерской скорости, когда он находился в ангаре на объекте Lockheed Martin в Калифорнии. Идея испытаний заключалась в том, чтобы дать команду системам самолета и бортовому компьютеру функционировать так, как будто он летит.

Во время испытаний инженеры включили большинство систем самолета, но оставили двигатель выключенным. Бортовой компьютер по-прежнему контролировал управление X-59, реагируя на входные данные, имитирующие изменения высоты, скорости, температуры или работоспособности его различных систем. Также инженеры имитировали разные технические проблемы в работе самолета, чтобы посмотреть, как бортовой компьютер реагирует на проблемы.

Инженеры NASA провели испытание полета X-59 на крейсерской скорости, когда он находился в ангаре на объекте Lockheed Martin в Калифорнии Фото: NASA

Такое испытание известно, как испытание "железной птицы", названное так из-за простой металлической рамы, на которой устанавливаются, подключаются и проверяются модели систем самолета. Поскольку X-59 является уникальным в своем роде, инженеры решили, что лучше и дешевле использовать сам самолет. Таким образом, испытание было названо испытанием "алюминиевой птицы", поскольку это основной металл, из которого изготовлен самолет X-59.

Когда NASA завершит наземные испытания и проверит готовность самолета X-59 к полету, начнутся летные испытания позже в этом году. После завершения первого этапа летных испытаний NASA отправит сверхзвуковой самолет X-59 над некоторыми населенными районами США, чтобы собрать данные о реакции населения на полет и выяснить, насколько тихими являются ударные волны, воспринимаемые человеком, во время сверхзвукового полета.

Самые быстрые самолеты в мире

Абсолютным рекордсменом по скорости полета среди всех самолетов, которые были созданы, является беспилотный экспериментальный самолет NASA X-43. В 2004 году его использовали для тестирования гиперзвуковых полетов с использованием прямоточного воздушно-реактивного двигателя. Этот самолет достиг скорости 11 230 км/ч.

Самым быстрым пилотируемым самолетом является Lockheed SR-71 Blackbird. Этот стратегический разведывательный самолет ВВС США. Его максимальная скорость составляет 3 529 км/ч. Он был выведен из эксплуатации в 1998 году.

Самым быстрым пассажирским самолетом был "Конкорд", который достигал скорости более 2100 км/ч, но был выведен из эксплуатации в 2003 году. То есть это был сверхзвуковой пассажирский самолет.

Сверхзвуковой пассажирский самолет "Конкорд" Фото: Wikipedia

Современные обычные пассажирские самолеты, такие как Boeing 747 и Airbus A380, летают на крейсерской скорости примерно 900-1040 км/ч.

Но есть еще самолет Bombardier Global 8000, который является бизнес-джетом (предназначен для перевозки небольшого количества пассажиров) и это на сегодняшний день самый быстрый гражданский самолет, который может лететь быстрее скорости звука. Но его крейсерская скорость составляет 1152 км/ч, как уже писал Фокус.

Фокус еще писал о том, что американская компания создала новый двигатель для сверхзвуковых самолетов, который позволит набирать сверхзвуковую скорость сразу же после взлета самолета.

Также Фокус писал о том, что молнии на похожих на Землю планетах другие и это проблема для внеземной жизни. Для создания жизни в том виде, в котором мы ее знаем, могут потребоваться молнии, ведь это один из немногих источников энергии, необходимых для создания сложных химических соединений.